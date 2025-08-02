Арзамасова показала дочь от Авербуха

Актриса Елизавета Арзамасова поделилась видео с дочерью от известного фигуриста Ильи Авербуха. Ролик под трогательную песню она опубликовала на страничке в Instagram* .

На кадрах Арзамасова сидит в топе и джинсах. Рядом с ней ходит годовалая дочь. Видно, как девочка в розовом костюме очаровательно улыбается в камеру и обнимает маму.

Разница в возрасте Арзамасовой и Авербуха составляет 22 года. Долгое время пара скрывала личную жизнь, однако осенью 2020 года они впервые открыто заявили о романтических отношениях в популярной передаче «Вечерний Ургант». Спустя три месяца состоялась свадьба артистов. За годы брака у них появились двое детей — сын и дочь.

Ранее фигурист рассказал о знакомстве со своей будущей женой в интервью Ксении Собчак. С Лизой он познакомился, когда той было 15. По словам Авербуха, она уже не была ребенком и у нее «все было».

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