Сегодня 07:00 Россиян замучил психосоматический кашель. Почему он появляется и как с ним справиться Фото: изображение сгенерировано ИИ/360.ru Эксклюзив

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Россияне стали чаще жаловаться на кашель, который в итоге оказывается психосоматическим. Кто и почему страдает от этого недуга и как излечиться — в материале 360.ru.

СМИ пишут, что этой осенью медики стали регулярно принимать пациентов с сухим кашлем и без других симптомов ОРВИ. Иногда им диагностируют аллергическую реакцию и даже астму, но зачастую корнем проблемы оказывается стресс или тревога. Симптомы при этом абсолютно реальны.

Как и почему возникает психосоматический кашель

Обычно стресс сказывается на наиболее чувствительных для каждого человека системах организма. У кого-то может возникнуть бессонница, у кого-то — проблемы с ЖКТ, а у некоторых — кашель, одышка и ком в горле, рассказал 360.ru специалист по психосоматике Роман Сухинин. Когда человек тревожится, дыхание может становиться более частым и поверхностным. Напрягаются мышцы шеи, появляются сухость, ощущение сдавленности в горле. Одновременно мозг начинает пристальнее отслеживать сигналы тела.

Фото: Медиасток.рф

«Незначительное першение, которое в спокойном состоянии осталось бы незамеченным, на фоне тревоги воспринимается как значимое и провоцирует желание откашляться. <…> Возникает еще большее напряжение, и кашель усиливается», — объяснил Сухинин возможный механизм происходящего. Иногда роль играет подавление эмоций. Например, психосоматический кашель может появиться у человека, который привык держать свои эмоции в узде.

Эмоции не превращаются буквально в кашель. Но постоянное внутреннее сдерживание провоцирует это состояние: и физиологическое возбуждение организма, и мышечное напряжение, в том числе в области горла и дыхания. Роман Сухинин Доктор психологии, специалист по психосоматике

Игнорировать психосоматический кашель — не вариант: могут возникнуть проблемы с легкими или вегетососудистая дистония.

К кому обращаться

В идеале — и к психологу, и к терапевту или пульмонологу. Важно, чтобы работа шла комплексно: медик поставил диагноз и при необходимости назначил лечение, а психолог или психосоматолог помог проработать первопричину кашля. Казалось бы, если кашель точно не связан с инфекцией или вирусом, можно просто переждать, пока исчерпает себя стрессовая ситуация. Но симптомы могут сохраниться и после: нервная система способна закреплять реакции, подчеркнул Сухинин.

Фото: Медиасток.рф

Если человек несколько недель кашлял каждый раз при тревоге или разговоре на неприятную тему, постепенно формируется условная связь, и организм продолжает воспроизводить знакомую реакцию. Дополнительно появляется гиперконтроль: человек постоянно прислушивается к себе, проверяет, не начинается ли опять одышка или кашель. «И чем пристальнее он контролирует автоматический процесс, тем заметнее становится малейшее ощущение. Получается парадокс: желание любой ценой перестать кашлять само поддерживает этот симптом», — резюмировал специалист. Работа с психологом будет направлена не на то, чтобы доказать человеку, что все у него в голове. Задачей станет разорвать связку между тревогой и телесной реакцией, перестать катастрофизировать ощущения, научиться переключать внимание с симптома, работать с дыханием и мышечным напряжением. А врач поможет не пропустить возможных осложнений.