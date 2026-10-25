Россиян замучил психосоматический кашель. Почему он появляется и как с ним справиться
Россияне стали чаще жаловаться на кашель, который в итоге оказывается психосоматическим. Кто и почему страдает от этого недуга и как излечиться — в материале 360.ru.
СМИ пишут, что этой осенью медики стали регулярно принимать пациентов с сухим кашлем и без других симптомов ОРВИ. Иногда им диагностируют аллергическую реакцию и даже астму, но зачастую корнем проблемы оказывается стресс или тревога. Симптомы при этом абсолютно реальны.
Как и почему возникает психосоматический кашель
Обычно стресс сказывается на наиболее чувствительных для каждого человека системах организма. У кого-то может возникнуть бессонница, у кого-то — проблемы с ЖКТ, а у некоторых — кашель, одышка и ком в горле, рассказал 360.ru специалист по психосоматике Роман Сухинин.
Когда человек тревожится, дыхание может становиться более частым и поверхностным. Напрягаются мышцы шеи, появляются сухость, ощущение сдавленности в горле. Одновременно мозг начинает пристальнее отслеживать сигналы тела.
«Незначительное першение, которое в спокойном состоянии осталось бы незамеченным, на фоне тревоги воспринимается как значимое и провоцирует желание откашляться. <…> Возникает еще большее напряжение, и кашель усиливается», — объяснил Сухинин возможный механизм происходящего.
Иногда роль играет подавление эмоций. Например, психосоматический кашель может появиться у человека, который привык держать свои эмоции в узде.
Эмоции не превращаются буквально в кашель. Но постоянное внутреннее сдерживание провоцирует это состояние: и физиологическое возбуждение организма, и мышечное напряжение, в том числе в области горла и дыхания.
Роман Сухинин
Доктор психологии, специалист по психосоматике
Игнорировать психосоматический кашель — не вариант: могут возникнуть проблемы с легкими или вегетососудистая дистония.
К кому обращаться
В идеале — и к психологу, и к терапевту или пульмонологу. Важно, чтобы работа шла комплексно: медик поставил диагноз и при необходимости назначил лечение, а психолог или психосоматолог помог проработать первопричину кашля.
Казалось бы, если кашель точно не связан с инфекцией или вирусом, можно просто переждать, пока исчерпает себя стрессовая ситуация. Но симптомы могут сохраниться и после: нервная система способна закреплять реакции, подчеркнул Сухинин.
Если человек несколько недель кашлял каждый раз при тревоге или разговоре на неприятную тему, постепенно формируется условная связь, и организм продолжает воспроизводить знакомую реакцию. Дополнительно появляется гиперконтроль: человек постоянно прислушивается к себе, проверяет, не начинается ли опять одышка или кашель.
«И чем пристальнее он контролирует автоматический процесс, тем заметнее становится малейшее ощущение. Получается парадокс: желание любой ценой перестать кашлять само поддерживает этот симптом», — резюмировал специалист.
Работа с психологом будет направлена не на то, чтобы доказать человеку, что все у него в голове. Задачей станет разорвать связку между тревогой и телесной реакцией, перестать катастрофизировать ощущения, научиться переключать внимание с симптома, работать с дыханием и мышечным напряжением. А врач поможет не пропустить возможных осложнений.