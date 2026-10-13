В России за неделю выявили более 665 тысяч случаев ОРВИ и гриппа

Роспотребнадзор: в России за неделю выявили более 665 тысяч случаев ОРВИ

За минувшую неделю в России зарегистрировали более 665 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Показатель оказался незначительно ниже, чем неделей ранее. Среди циркулирующих вирусов преобладают риновирусы — 51,6%, парагрипп — 16,3%, грипп — 1,8%. Встречаются свиной грипп, а также грипп B и C.

В ведомстве призвали учитывать сезонную заболеваемость и соблюдать профилактические меры. При появлении признаков недомогания стоит ограничить контакты и воздержаться от посещения мест массового скопления людей.

Специалисты также советуют регулярно проветривать помещения, чаще мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком. При первых симптомах респираторного заболевания важно оставаться дома и обращаться за медицинской помощью.

Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что в рамках всероссийской прививочной кампании против гриппа вакцинацию уже прошли более 11,6 миллиона россиян.