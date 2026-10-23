Россияне начали жаловаться на психосоматический кашель

Медики стали получать все больше жалоб от россиян из-за сухого кашля, который является вовсе не ОРВИ, а реакцией на тревогу и стресс. Об этом сообщил телеграм-канал Shot cо ссылкой на врачей.

Всплеск обращений случился осенью, при этом остальных симптомов простуды у пациентов нет. Некоторым ставят диагнозы «аллергия» и «астма», но они являются неправильными.

По словам медиков, неконтролируемый кашель может быть признаком начинающейся панической атаки. Легкое першение в горле может возникнуть при стрессе, сильной тревоге или шоке.

На симптомы чаще жалуются женщины в возрасте от 35 до 50 лет: они и идут в терапию. Мужчины же списывают кашель на курение и ничего не делают с этим. Бездействие может привести к проблемам с легкими и вегетососудистой дистонии.