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    Россияне начали жаловаться на психосоматический кашель

    Shot: россияне стали чаще обращаться к врачам из-за странного кашля

    Фото: РИА «Новости»

    Медики стали получать все больше жалоб от россиян из-за сухого кашля, который является вовсе не ОРВИ, а реакцией на тревогу и стресс. Об этом сообщил телеграм-канал Shot cо ссылкой на врачей.

    Всплеск обращений случился осенью, при этом остальных симптомов простуды у пациентов нет. Некоторым ставят диагнозы «аллергия» и «астма», но они являются неправильными.

    По словам медиков, неконтролируемый кашель может быть признаком начинающейся панической атаки. Легкое першение в горле может возникнуть при стрессе, сильной тревоге или шоке.

    На симптомы чаще жалуются женщины в возрасте от 35 до 50 лет: они и идут в терапию. Мужчины же списывают кашель на курение и ничего не делают с этим. Бездействие может привести к проблемам с легкими и вегетососудистой дистонии.

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