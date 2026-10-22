360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Суперфуд наоборот. В каких случаях грецкие орехи становятся ядом для организма

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru
    Фото: изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Грецкие орехи принято считать суперфудом. Они полезны для мозга, кожи, нервной и сердечно-сосудистой систем. Однако даже такой чудодейственный продукт может стать ядом, если не учесть несколько нюансов. И дело не только в количестве, но и в предварительной обработке. 360.ru разобрался, как наесться без вреда для здоровья.

    Калорийность грецких орехов

    Грецкие орехи содержат рекордное количество полиненасыщенных жирных кислот омега-3 среди растительных источников: шесть-девять граммов из 100. За это диетологи ставят их на одну ступень со скумбрией и льняным маслом. Однако другой стороной медали стала высокая калорийность грецких орехов. Они тяжелее фисташек, кешью и миндаля.

    Интересно

    Калорийность грецких орехов составляет 654 килокалории на 100 граммов. Они содержат 15,2 грамма белка, 65,2 грамма жиров и 13,7 грамма углеводов.

    В день можно съедать по 30–50 граммов грецких орехов, сообщила 360.ru врач-диетолог НИИ СП имени Н. В. Склифосовского, кандидат медицинских наук Дарья Русакова. Это средняя ориентировочная норма для взрослого человека.

    «Употреблять в большем количестве можно, но следует помнить о том, что грецкие орехи — достаточно калорийный продукт. Поэтому тем, кто следит за весом, это может быть важно», — сказала она.

    Фото: РИА «Новости»

    Индивидуальный размер порции зависит от общей калорийности съеденного за день, веса и уровня физической активности. Русакова посоветовала употреблять грецкие орехи как дополнение к рациону.

    «Орехи встраиваются в суточную норму, они добавляются сверху к рациону. <…> При высокой физической нагрузке допустимая доля жиров выше. [Нужно учитывать] состав остального меню. Если в нем уже присутствует много жиров за счет масел, сыров, жирной рыбы, то, конечно, орехов нужно меньше», — сказала диетолог.

    Сильнейший аллерген

    Нужно учитывать, что грецкие, наряду с другими орехами, являются сильнейшим пищевым аллергеном. Симптомы могут проявиться через несколько минут в виде крапивницы, жжения, отека, кашля и одышки.

    Фото: РИА «Новости»

    «Аллергия на орехи — это абсолютное противопоказание. Грецкие орехи не исключение. Они входят в число сильнейших аллергенов, реакция бывает достаточно выраженной. Поэтому с осторожностью вводите в рацион, если есть аллергия на другие орехи», — заявила Русакова.

    Провокатор для печени

    Кроме аллергического статуса, важно учитывать состояние желудочно-кишечного тракта. Диетолог предупредила, что при чувствительном ЖКТ даже нормальная порция грецких орехов может вызвать вздутие и дискомфорт.

    «При обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, колитах, кишечных расстройствах [употребление орехов] может ухудшить состояние, так как грубая клетчатка и высокое содержание жиров раздражают слизистую и могут усиливать явления диареи и болевого синдрома», — предупредила доктор.

    Фото: РИА «Новости»

    Грецкие орехи Русакова посоветовала исключить при обострении заболеваний печени и желчного пузыря. В период ремиссии небольшую порцию можно вернуть.

    Избыточное поступление жиров действительно перегружает печень, может влиять на желчеотделение.

    Дарья Русакова

    Врач-диетолог

    Злоупотреблять орехами не стоит при подагре. Безопасной порцией, по словам собеседницы 360.ru, считаются 20 граммов, но лучше сначала проконсультироваться с лечащим врачом.

    Фитиновая кислота: что значит активировать орехи

    Знатоки ЗОЖ призывают активировать грецкие орехи замачиванием. Русакова подтвердила, что такая обработка сделает ядра мягче и чище, частично избавит от горечи и улучшит вкус, но не более того. По ее мнению, не стоит ждать волшебства.

    Однако такого понятия, как «активация орехов», все же не существует. Диетолог заявила, что оно относится к народным способам и мифам.

    «Замачивание снижает количество фитиновой кислоты, которая связывает минералы, и сторонники данной методики считают, что вода ее вымывает, активируя. К сожалению, активировать орехи нельзя даже замачиванием», — объяснила врач.

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru
    Фото: изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Она посоветовала не увлекаться замачиванием орехов, ведь сырость, наоборот, может их испортить. Нужно промыть ядра и оставить в воде комнатной температуры не дольше, чем на восемь часов.

    «Фитаты могут снижаться, если вы нагреете орехи, подсушите в духовке при температуре +40–50 градусов. В целом, если вы соблюдаете оптимальный размер порции, то есть не превышаете 20–30 граммов, то фитатов вам тоже бояться не стоит», — заявила она.

    Польза грецких орехов

    Учитывая эти особенности, можно извлечь пользу из грецких орехов. Русакова напомнила, что за счет омега-3 регулярное добавление небольшой горсти позволит снизить уровень липидов низкой плотности, уменьшить воспаление в стенках артерий, улучшить функцию эндотелия.

    Фото: РИА «Новости»

    «Это благоприятно влияет на давление, на всю сердечно-сосудистую систему, поэтому рекомендуется включать орехи в район для того, чтобы снизить сердечно-сосудистые риски», — сказала она.

    Кроме того, грецкие орехи богаты клетчаткой, магнием и полифенолами. Важно лишь соблюдать размер порции и не превышать норму суточной калорийности.

    Читайте также

    Названы две причины, мешающие похудеть при низкокалорийном рационе

    Кровью не питаются, но анемию провоцируют. Что такое лямблии, как с ними бороться и при чем тут кошки

    Первые признаки остеопороза. Врач рассказал, как не проморгать болезнь

    Названы две причины, мешающие похудеть при низкокалорийном рационе

    Кровью не питаются, но анемию провоцируют. Что такое лямблии, как с ними бороться и при чем тут кошки

    Первые признаки остеопороза. Врач рассказал, как не проморгать болезнь