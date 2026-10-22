Сегодня 05:00 Суперфуд наоборот. В каких случаях грецкие орехи становятся ядом для организма Фото: изображение сгенерировано ИИ/360.ru Эксклюзив

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Грецкие орехи принято считать суперфудом. Они полезны для мозга, кожи, нервной и сердечно-сосудистой систем. Однако даже такой чудодейственный продукт может стать ядом, если не учесть несколько нюансов. И дело не только в количестве, но и в предварительной обработке. 360.ru разобрался, как наесться без вреда для здоровья.

Калорийность грецких орехов Грецкие орехи содержат рекордное количество полиненасыщенных жирных кислот омега-3 среди растительных источников: шесть-девять граммов из 100. За это диетологи ставят их на одну ступень со скумбрией и льняным маслом. Однако другой стороной медали стала высокая калорийность грецких орехов. Они тяжелее фисташек, кешью и миндаля.

Интересно Калорийность грецких орехов составляет 654 килокалории на 100 граммов. Они содержат 15,2 грамма белка, 65,2 грамма жиров и 13,7 грамма углеводов.

В день можно съедать по 30–50 граммов грецких орехов, сообщила 360.ru врач-диетолог НИИ СП имени Н. В. Склифосовского, кандидат медицинских наук Дарья Русакова. Это средняя ориентировочная норма для взрослого человека. «Употреблять в большем количестве можно, но следует помнить о том, что грецкие орехи — достаточно калорийный продукт. Поэтому тем, кто следит за весом, это может быть важно», — сказала она.

Фото: РИА «Новости»

Индивидуальный размер порции зависит от общей калорийности съеденного за день, веса и уровня физической активности. Русакова посоветовала употреблять грецкие орехи как дополнение к рациону. «Орехи встраиваются в суточную норму, они добавляются сверху к рациону. <…> При высокой физической нагрузке допустимая доля жиров выше. [Нужно учитывать] состав остального меню. Если в нем уже присутствует много жиров за счет масел, сыров, жирной рыбы, то, конечно, орехов нужно меньше», — сказала диетолог. Сильнейший аллерген Нужно учитывать, что грецкие, наряду с другими орехами, являются сильнейшим пищевым аллергеном. Симптомы могут проявиться через несколько минут в виде крапивницы, жжения, отека, кашля и одышки.

Фото: РИА «Новости»

«Аллергия на орехи — это абсолютное противопоказание. Грецкие орехи не исключение. Они входят в число сильнейших аллергенов, реакция бывает достаточно выраженной. Поэтому с осторожностью вводите в рацион, если есть аллергия на другие орехи», — заявила Русакова. Провокатор для печени Кроме аллергического статуса, важно учитывать состояние желудочно-кишечного тракта. Диетолог предупредила, что при чувствительном ЖКТ даже нормальная порция грецких орехов может вызвать вздутие и дискомфорт. «При обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, колитах, кишечных расстройствах [употребление орехов] может ухудшить состояние, так как грубая клетчатка и высокое содержание жиров раздражают слизистую и могут усиливать явления диареи и болевого синдрома», — предупредила доктор.

Фото: РИА «Новости»

Грецкие орехи Русакова посоветовала исключить при обострении заболеваний печени и желчного пузыря. В период ремиссии небольшую порцию можно вернуть.

Избыточное поступление жиров действительно перегружает печень, может влиять на желчеотделение. Дарья Русакова Врач-диетолог

Злоупотреблять орехами не стоит при подагре. Безопасной порцией, по словам собеседницы 360.ru, считаются 20 граммов, но лучше сначала проконсультироваться с лечащим врачом. Фитиновая кислота: что значит активировать орехи Знатоки ЗОЖ призывают активировать грецкие орехи замачиванием. Русакова подтвердила, что такая обработка сделает ядра мягче и чище, частично избавит от горечи и улучшит вкус, но не более того. По ее мнению, не стоит ждать волшебства. Однако такого понятия, как «активация орехов», все же не существует. Диетолог заявила, что оно относится к народным способам и мифам. «Замачивание снижает количество фитиновой кислоты, которая связывает минералы, и сторонники данной методики считают, что вода ее вымывает, активируя. К сожалению, активировать орехи нельзя даже замачиванием», — объяснила врач.

Фото: изображение сгенерировано ИИ/360.ru

Она посоветовала не увлекаться замачиванием орехов, ведь сырость, наоборот, может их испортить. Нужно промыть ядра и оставить в воде комнатной температуры не дольше, чем на восемь часов. «Фитаты могут снижаться, если вы нагреете орехи, подсушите в духовке при температуре +40–50 градусов. В целом, если вы соблюдаете оптимальный размер порции, то есть не превышаете 20–30 граммов, то фитатов вам тоже бояться не стоит», — заявила она. Польза грецких орехов Учитывая эти особенности, можно извлечь пользу из грецких орехов. Русакова напомнила, что за счет омега-3 регулярное добавление небольшой горсти позволит снизить уровень липидов низкой плотности, уменьшить воспаление в стенках артерий, улучшить функцию эндотелия.

Фото: РИА «Новости»

«Это благоприятно влияет на давление, на всю сердечно-сосудистую систему, поэтому рекомендуется включать орехи в район для того, чтобы снизить сердечно-сосудистые риски», — сказала она. Кроме того, грецкие орехи богаты клетчаткой, магнием и полифенолами. Важно лишь соблюдать размер порции и не превышать норму суточной калорийности.