Россиянам рассказали, чем полезна вода с лимоном по утрам

Вода с лимоном натощак по утрам не поможет сжечь жир или вывести токсины из организма, но улучшает иммунитет. Об этом РИА «Новости» рассказала доцент кафедры диетологии университета Росбиотех Анастасия Лебедева.

По ее словам, в лимоне содержится много витамина С, который положительно влияет на иммунитет и здоровье сосудов.

«Также косвенно помогает в похудении, так как притупляет голод», — уточнила врач.

Вода с лимоном помогает человеку отказаться от более калорийных напитков вроде сладкого чая, кофе со сливками или пакетированных соков. В итоге это помогает уменьшить порции и количество потребляемых калорий.

Лебедева отметила, что благодаря лимонной кислоте стимулируется выработка соляной кислоты и отток желчи, улучшается усвоение белка и расщепление жиров.

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