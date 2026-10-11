Россиянам назвали способы поддержать иммунитет осенью
Врач Богомолова: сон, спорт и здоровое питание помогут укрепить иммунитет осенью
Поддержать иммунитет с приходом холодов помогут сбалансированное питание, физическая активность и режим сна. Об этом РИА «Новости» рассказала врач-терапевт Дарья Богомолова.
Специалист отметила, что важно разнообразно питаться. Это помогает иммунной системе эффективно распознавать и нейтрализовать чужеродные вещества.
Она посоветовала метод гарвардской тарелки: половину тарелки занимают овощи и фрукты, четверть — белки, еще четверть — сложные углеводы.
Также врач рекомендовала проходить вакцинацию и бороться со стрессом, так как он подавляет защитные силы организма. Для снятия напряжения Богомолова советует ежедневно выделять 10-15 минут на медитацию или дыхательную гимнастику.
Кроме того, она напомнила о важности сна и тренировок. Спать нужно не менее 7-8 часов. Физической активности стоит уделять около часа 3-4 раза в неделю, добавив две силовые тренировки.
Ранее диетолог назвала дефицит сна и прогулок причинами роста заболеваемости школьников осенью.