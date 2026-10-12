Россиянам рассказали о способе облегчить утреннее пробуждение

Постепенное увеличение освещенности в спальне перед пробуждением помогает человеку чувствовать себя бодрее после сна. К такому выводу пришли ученые, изучавшие влияние имитации рассвета на самочувствие и работоспособность людей по утрам.

В ходе исследования участникам постепенно увеличивали освещенность в течение 30 минут перед подъемом. После пробуждения они отмечали более высокую бодрость, а также быстрее справлялись с заданиями на проверку реакции.

Воспроизвести подобный сценарий в домашних условиях можно с помощью умного освещения. Светильники программируют так, чтобы они включались незадолго до будильника и постепенно увеличивали яркость. Это позволяет избежать резкого перехода от темноты к яркому свету. Дополнить сценарий можно автоматическим открыванием штор.

Как рассказал один из основателей компании «Прокарниз» Сергей Хохлов, специальные устройства позволяют заранее настроить поступление естественного света в спальню.