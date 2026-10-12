Россиянам рассказали о способе облегчить утреннее пробуждение
Постепенное увеличение освещенности в спальне перед пробуждением помогает человеку чувствовать себя бодрее после сна. К такому выводу пришли ученые, изучавшие влияние имитации рассвета на самочувствие и работоспособность людей по утрам.
В ходе исследования участникам постепенно увеличивали освещенность в течение 30 минут перед подъемом. После пробуждения они отмечали более высокую бодрость, а также быстрее справлялись с заданиями на проверку реакции.
Воспроизвести подобный сценарий в домашних условиях можно с помощью умного освещения. Светильники программируют так, чтобы они включались незадолго до будильника и постепенно увеличивали яркость. Это позволяет избежать резкого перехода от темноты к яркому свету. Дополнить сценарий можно автоматическим открыванием штор.
Как рассказал один из основателей компании «Прокарниз» Сергей Хохлов, специальные устройства позволяют заранее настроить поступление естественного света в спальню.
Утренний сценарий можно настроить так, чтобы электрокарниз открывал шторы незадолго до будильника. Тогда в комнату постепенно будет попадать естественный свет, а человеку не придется начинать день с поиска пульта или необходимости вставать, чтобы открыть окно.
По словам Хохлова, автоматизировать можно и подготовку спальни ко сну. Например, настроить закрытие штор по таймеру или с помощью датчика освещенности. Автоматизация способна сделать утренние процедуры удобнее, но не устранит последствия недосыпа, который может возникнуть при сокращении светового дня.
Невролог-сомнолог Елена Царева объяснила, что свет регулирует биологические часы человека и влияет на время засыпания и пробуждения.
По ее словам, яркое искусственное освещение помогает справиться с утренней сонливостью, особенно когда солнце встает поздно. При этом холодный свет способствует бодрствованию, а недостаток освещения усиливает выработку гормона сна — мелатонина.