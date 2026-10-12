Врач Васильева объяснила, могли ли красные огни на шоу Лазарева навредить зрению

На концерте Сергея Лазарева в Санкт-Петербурге у мужчины появились «зайчики» в глазах. По словам пострадавшего, все из-за красных интенсивных огней во время светового шоу. Врач-офтальмолог Ольга Васильева рассказала 360.ru, что такое явление может быть не связано со зрением.

«Зайчики» обычно возникают, если человек посмотрит на лампочку или при нем сработает яркая вспышка фотоаппарата.

«Происходит микровозбуждение нейронов, они становятся менее активными. Состояние может длиться в пределах минуты-полторы и затем проходить. Если явление сохраняется дольше, следует обратиться к доктору», — отметила эксперт.

Иногда случается и ожог сетчатки или роговицы глаза, как правило, от яркого солнечного света. Состояние проявляется как выпадение некоторых букв из текста или появление пятен перед глазами — это тоже сигнал как можно скорее обратиться к офтальмологу.

«Если же мы говорим о том, что без воздействия света человек видит какие-то вспышки перед глазами, просто в спокойном состоянии, естественно, это звоночек для того, чтобы обратиться к врачу, так как это может быть признаками изменения сетчатки: ее разрыва или отслойки. Осмотр у врача следует провести в короткие сроки — это экстренная симптоматика», — подытожила врач.

Что произошло на концерте Сергея Лазарева и что говорили о шоу другие его поклонники, читайте в нашей статье.