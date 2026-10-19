В России насчитали около двух миллионов человек с деменцией

Около двух миллионов пенсионеров в России страдают деменцией. Об этом на Всероссийском экспертном форуме «Когнитивные расстройства и продолжительность жизни» сообщил главный внештатный специалист-гериатр Минздрава России Максим Кабанов, чьи слова привел ТАСС .

«По экспертным оценкам, в России около двух миллионов пациентов с деменцией; из них более одного миллиона — с болезнью Альцгеймера», — сказал эксперт.

Кабанов подчеркнул важность раннего выявления когнитивных нарушений для их замедления. В противном случае абсолютное число пациентов с когнитивными нарушениями будет неуклонно расти.

«Без создания эффективной системы профилактики и лечения деменция станет критическим бременем для системы здравоохранения», — заключил Кабанов.

Ранее ученые спрогнозировали рост случаев деменции к 2050 году.