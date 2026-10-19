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    В России насчитали около двух миллионов человек с деменцией

    Кабанов: число пациентов с деменцией в России составляет примерно 2 млн

    Фото: Медиасток.рф

    Около двух миллионов пенсионеров в России страдают деменцией. Об этом на Всероссийском экспертном форуме «Когнитивные расстройства и продолжительность жизни» сообщил главный внештатный специалист-гериатр Минздрава России Максим Кабанов, чьи слова привел ТАСС.

    «По экспертным оценкам, в России около двух миллионов пациентов с деменцией; из них более одного миллиона — с болезнью Альцгеймера», — сказал эксперт.

    Кабанов подчеркнул важность раннего выявления когнитивных нарушений для их замедления. В противном случае абсолютное число пациентов с когнитивными нарушениями будет неуклонно расти.

    «Без создания эффективной системы профилактики и лечения деменция станет критическим бременем для системы здравоохранения», — заключил Кабанов.

    Ранее ученые спрогнозировали рост случаев деменции к 2050 году.

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