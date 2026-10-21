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    В Подмосковье спасли новорожденного весом 367 граммов

    Фото: РИА «Новости»

    В Московской области врачи спасли новорожденного весом 367 граммов. Об этом ТАСС сообщил зампред правительства — министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин.

    По его данным, это самый маленький пациент, которого удалось спасти подмосковным врачам. С начала года они выходили более 3,1 тысячи недоношенных детей. У части из них масса тела при рождении была экстремально низкой — менее 1,5 килограмма.

    «Каждый такой случай требует слаженной работы всей системы родовспоможения — от момента родов до выхаживания», — отметил Забелин.

    Он добавил, что в регионе работает трехуровневая система родовспоможения. Она объединяет роддома, перинатальные центры и Московский областной НИИ акушерства и гинекологии. Все учреждения оснащены современным оборудованием для помощи матерям и новорожденным.

    Ранее норвежские ученые выяснили, что дети, родившиеся с недостаточной массой тела, учатся в школе немного хуже сверстников.

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