Темное, сухое, недоступное для детей: где хранить аптечку, чтобы она не стала опасной

Фармэксперт Лисовский: лекарства нужно хранить в холодильнике в допконтейнере

Домашняя аптечка есть у каждого, но мало кто задумывается, что неправильное хранение может превратить лекарство в яд. Ванная, кухня и подоконник — самые популярные и при этом самые неудачные места. Где на самом деле должны лежать таблетки, как понять, что лекарство испортилось, и куда его правильно выбросить — в материале 360.ru.

Где хранить лекарства дома

Препараты нужно держать в упаковках, в которых их выпустил фармпроизводитель. На ней всегда указывают условия хранения, рассказал 360.ru кандидат экономических наук, ведущий экономист-эксперт на фармацевтическом рынке России и стран СНГ Павел Лисовский.

«Как правило, это сухое место с минимальным перепадом температуры: либо при комнатной температуре, либо в прохладном или холодном месте», — указал эксперт.

Место должно быть недоступно для детей и домашних животных.

Чтобы сохранить качество лекарственных препаратов, их лучше всего поместить дополнительно в пластиковые контейнеры — такие часто продают на маркетплейсах. Они защитят лекарства от любых перепадов температур.

«Разумеется, место должно быть закрыто, темное, куда не попадет солнечный свет. Если препараты требуют прохлады, то лучше всего держать их в холодильнике. Но нельзя их просто держать в упаковках — нужны обязательно контейнеры, чтобы предотвратить перепады влажности — оптимальной считается 60%», — указал Лисовский.

Если инструкция предписывает хранить средство в холодильнике, то его можно поставить на нижнюю полку, уточнил эксперт.