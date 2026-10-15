Темное, сухое, недоступное для детей: где хранить аптечку, чтобы она не стала опасной
Фармэксперт Лисовский: лекарства нужно хранить в холодильнике в допконтейнере
Домашняя аптечка есть у каждого, но мало кто задумывается, что неправильное хранение может превратить лекарство в яд. Ванная, кухня и подоконник — самые популярные и при этом самые неудачные места. Где на самом деле должны лежать таблетки, как понять, что лекарство испортилось, и куда его правильно выбросить — в материале 360.ru.
Где хранить лекарства дома
Препараты нужно держать в упаковках, в которых их выпустил фармпроизводитель. На ней всегда указывают условия хранения, рассказал 360.ru кандидат экономических наук, ведущий экономист-эксперт на фармацевтическом рынке России и стран СНГ Павел Лисовский.
«Как правило, это сухое место с минимальным перепадом температуры: либо при комнатной температуре, либо в прохладном или холодном месте», — указал эксперт.
Место должно быть недоступно для детей и домашних животных.
Чтобы сохранить качество лекарственных препаратов, их лучше всего поместить дополнительно в пластиковые контейнеры — такие часто продают на маркетплейсах. Они защитят лекарства от любых перепадов температур.
«Разумеется, место должно быть закрыто, темное, куда не попадет солнечный свет. Если препараты требуют прохлады, то лучше всего держать их в холодильнике. Но нельзя их просто держать в упаковках — нужны обязательно контейнеры, чтобы предотвратить перепады влажности — оптимальной считается 60%», — указал Лисовский.
Если инструкция предписывает хранить средство в холодильнике, то его можно поставить на нижнюю полку, уточнил эксперт.
Где нельзя хранить лекарства
Некоторые места категорически не подходят для медикаментов:
- Ванная комната. Одно из худших мест для хранения лекарств. Постоянные колебания температуры и высокая влажность негативно влияют на состав препаратов и сокращают срок их пригодности. Таблетки могут отсыреть, а жидкие формы — испортиться быстрее заявленного срока;
- Кухня. Тепло от плиты, горячий пар и температурные перепады нарушают условия хранения медикаментов, даже если они находятся в закрытом шкафу рядом с зоной приготовления пищи. Кроме того, на кухне обычно много источников влаги — от чайника до раковины;
- Подоконник. Прямые солнечные лучи разрушают химические соединения, и лекарство теряет силу задолго до истечения срока годности. Свет особенно губителен для препаратов в прозрачных упаковках;
- Дверца холодильника. Температура здесь постоянно колеблется из-за открывания. Для препаратов, требующих холода, это губительно. Место для них — только на полке в глубине холодильника, подальше от морозилки;
- Отопительные приборы и обогреватели. Близость к радиаторам и другим источникам тепла ускоряет порчу лекарств. Даже если аптечка висит в шкафу, но рядом с батареей, условия хранения уже нельзя назвать подходящими.
Как понять, что лекарство испортилось
Выяснить, испортился ли препарат от неправильного хранения, когда еще не вышел срок годности, можно по вторичным признакам.
У каждого препарата в инструкции пишут, как он должен выглядеть, какая текстура мази, например. Если описание отличается, лекарство применять уже нельзя.
Павел Лисовский
К этому может привести даже минимальное температурное воздействие. Эксперт подчеркнул: если есть малейшие сомнения в сохранности лекарственного средства — изменился запах, цвет, структура — от его приема следует отказаться.
При неправильном хранении в лучшем случае упадет эффективность препарата, в худшем — можно просто отравиться.
«Классический пример — неправильное хранение перекиси водорода. В нормальном состоянии при нанесении на рану будет активное выделение кислорода. Если хранить ее какое-то время на свету, через два месяца от нее не будет никакого эффекта — препарат уже разрушится», — объяснил фармэксперт.
Как правильно утилизировать лекарства
Если у препарата вышел срок годности или он испортился от неправильного хранения, от такого средства лучше как можно скорее избавиться.
«Формально нужно утилизировать лекарства через специальные раздельные боксы. Но не везде такие есть. Возможно, есть какие-то специальные организации, которые принимают препараты на утилизацию. Иногда в аптеках есть экологические проекты, но их найти достаточно сложно», — указал Лисовский.
Интересно
Если найти специальный пункт приема не удалось, есть другой путь. Прямого запрета на выбрасывание лекарств в бытовой мусор нет. Однако действующие вещества могут сохранять активность и создавать экологические риски.
Чтобы минимизировать возможный вред, перед тем как отправить лекарство в мусорное ведро, таблетки и капсулы можно измельчить и смешать с чем-то непищевым — например, с кошачьим наполнителем или кофейной гущей. Смесь следует поместить в плотный пакет или герметичный контейнер и только после этого выбросить.
Жидкие препараты перед утилизацией лучше вылить на бумажное полотенце или впитывающую салфетку, а затем упаковать в закрытый пакет, чтобы предотвратить протекание.
Что касается упаковки, то перед выбрасыванием с нее стоит удалить все персональные данные — наклейки с именем, номером рецепта и другой личной информацией Сами блистеры с таблетками можно не вынимать — их допустимо выбрасывать вместе с упаковкой.