Врач объяснил опасность супербактерии, нечувствительной к антибиотикам

Врач Кондрахин: антибиотикорезистентная супербактерия появилась еще в 2010 году

Устойчивые к антибиотикам патогены представляют опасность для человека. Фармкомпании не готовы вкладываться в разработку новых препаратов, а супербактерия, найденная более 15 лет назад, может стать еще более неуязвимой. Об этом сообщил 360.ru врач функциональной диагностики, клинический фармаколог, терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин.

«Не гонюсь за сенсацией, но супербактерия была описана в 2010 году. Клебсиелла пневмонии — это супербактерия, которая была устойчива ко всем известным антибиотикам», — рассказал он.

Пока ученые, по словам Кондрахина, побеждают в борьбе с антибиотикорезистентными патогенами. Они нашли способ противостоять супербактерии, комбинируя разные препараты.

Но чем дольше на нее воздействуют, тем более защищенной она становится. Доктор предупредил, что в комплексе с другими факторами это может создать проблемы в лечении больных.

О том, что такое антибиотикорезистентность, какие бактерии уже неподвластны препаратам и почему бигфарма не готова им противостоять, можно узнать в нашей статье.