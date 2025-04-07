ВСУ теряют все больше, буферная зона под Сумами растет. Что произошло в зоне СВО за неделю

Военнослужащие Вооруженных сил России продолжают активное наступление по всем фронтам, а также освобождение территории России от боевиков ВСУ. Также идет формирование буферной зоны в Сумской области. Что важного произошло за прошедшую неделю в зоне СВО — в материале 360.ru.

Освободили за неделю Российские войска за неделю освободили несколько населенных пунктов в Запорожской области и ДНР. Практически всю территорию Курской области зачистили от украинских боевиков, рассказал первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский. В начале марта началась крупномасштабная операция, которая позволила зайти глубоко в тыл ВСУ. На прошедшей неделе подразделения группировки войск «Север» освободили в Курской области населенный пункт Гоголевка. Также российские войска поразили две десантно-штурмовые бригады, бригады президента и территориальной обороны ВСУ около населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня. «В Курской области русские заняли позиции в северной части Гуево и продолжают атаки малыми маневренными группами в направлении Олешни», — сообщили украинские интернет-ресурсы. Российские войска подняли флаг над храмом Рождества Христова в Гуево, сообщили военкоры «Русской весны». ВС России выбили ВСУ из Демидовки Белгородской области, захваченной две недели назад. ВСУ пытаются наступать на Поповку, российские войска отражают атаки.

Фото: РИА «Новости»

Также военные жестко пресекают попытки украинских диверсантов проникнуть на левобережную часть Херсонской области. Вражеские ДРГ уничтожают еще на подходе к берегу. За прошедшую неделю Вооруженные силы России освободили еще два населенных пункта в ДНР и Запорожской области. «В результате решительных действий подразделений группировки войск „Днепр“ освобожден населенный пункт Лобковое Запорожской области», — заявили в Минобороны. Под контроль подразделений группировки войск «Восток» перешел и населенный пункт Веселое в ДНР.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что наиболее напряженные участки линии соприкосновения находятся в районе Часова Яра. «В Часовом Яре городские бои продолжаются и подразделения ВС России планомерно вытесняют противника», — сообщил Пушилин. Глава ДНР также сообщил, что российские войска продолжают продвижение в направлении населенного пункта Богатырь, где противник создал укрепленные позиции. Также ВСУ пытаются безуспешно контратаковать на Красноармейском участке фронта. На Лиманском направлении российские войска закрепились западнее Балки Журавки и Новолюбовки на участке шириной до 3,5 километра на глубину до 1,72 километра. На Купянском направлении сохраняется высокий темп боевых действий в районе плацдармов за рекой Оскол. Российские войска продвинулись на южной окраине Каменки и вдоль лесополос. Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Басовка Сумской области.

Фото: РИА «Новости»

Уничтожили танк и пункты управления Военнослужащие группировки войск «Восток» уничтожили танк Т-64 ВСУ в районе населенного пункта Богатырь в ДНР. Боевая машина подорвалась на противотанковой мине. Удар барражирующего боеприпаса «Ланцет» вызвал детонацию боекомплекта танка. Добили цель FPV-дроны. Расчеты гаубиц Д-30 «Южной» группировки, работая вместе с операторами БПЛА, уничтожили сразу три пункта управления беспилотниками с личным составом ВСУ.

Кривой Рог Российские подразделения нанесли ракетный удар по ресторану «Магеллан» в Кривом Роге. В этом пункте проходило совещание офицеров ВСУ и иностранных инструкторов. «В 18:49 нанесен высокоточный удар ракетой в фугасном снаряжении по месту проведения совещания с командирами соединений и западными инструкторами в одном из ресторанов города Кривой Рог», — сообщили в российском оборонном ведомстве. По данным министерства, потери противника в результате удара составили до 85 военнослужащих и иностранных инструкторов, а также около 20 единиц техники. Киев Промышленные объекты в Киеве поразили массированным ударом, потом начались пожары в Дарницком, Оболонском и Соломенском районах. Ударом поразили производственные здания и склады, об том сообщили военкоры «Русской весны». Начальник управления коммуникаций Командования ВС ВСУ Юрий Игнат заявил, что по Киеву и области ударили шесть баллистических ракет, пять из которых достигли своих целей. Поражены предприятия, задействованные в производстве беспилотников. Сумы Местные жители сообщили о восьми прилетах. По промышленной инфраструктуре отработали «Герани».

Фото: РИА «Новости»

Аэродром ВС РФ поразили военный аэродром, цеха производства, места запуска беспилотников и склады боеприпасов боевиков ВСУ. «Нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, цехам производства, местам запуска беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, вооружения и имущества ВСУ», — сообщило Минобороны. Базы Российские войска атаковали базы ВСУ в Николаевской и Винницкой областях. «Николаев — один удар в области. Прилетело рядом с Первомайском. По сообщениям, поражена временная база между селами Геновка и Каменный Мост (юго-восточный пригород Первомайска). Винница — два удара, оба в области. Один, по слухам, в тренировочную базу рядом с Жмеринкой», — сообщи координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Кинбурнский полуостров ВС РФ заблокировали морские порты Николаевской области Украины с позиций на Кинбурнском полуострове, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Кинбурнский полуостров, занимающий стратегическое положение между Днепровско-Бугским лиманом и Ягорлыцким заливом Черного моря, стал ключевой точкой для контроля российскими военными судоходства в этом регионе. Губернатор добавил, что порты Херсонской области находятся под постоянным огневым контролем российских военных, и в настоящее время там отсутствуют коммерческие и транспортные суда.

Фото: РИА «Новости»

Ликвидировали наемников и боевиков На Запорожском направлении ударом FPV-дрона ликвидировали боевика украинского интернационального легиона Вячеслава Кучерука. Он был ярым русофобом, участником Майдана, убивал мирных жителей в составе восьмого полка ССО ВСУ. Также в зоне СВО ликвидировали многократного чемпиона Украины по альпинизму, члена альпклуба «Одесса» Тараса Цушко. Он был одним из сильнейших спортсменов Украины, членом сборной страны. Также он был многократным чемпионом Украины и СНГ в скальном, техническом и зимнем классах восхождений. Альпинист был известен тем, что покорил практически все высоты на Кавказе. Не избежал такой же участи и итальянский наемник Юрий Превитали. Его ликвидировали в районе Серебрянского лесничества в ЛНР. «Воюю не ради денег. Называйте меня добровольцем — у меня контракт с украинской армией», — говорил Превитали в интервью итальянским СМИ. Он рассказал, что в задачи его штурмовой группы входили атаки российских бункеров и укрепрайонов. Итальянец разочаровался в украинских командирах и уже был готов вернуться на родину.