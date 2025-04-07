ВСУ теряют все больше, буферная зона под Сумами растет. Что произошло в зоне СВО за неделю
Военнослужащие Вооруженных сил России продолжают активное наступление по всем фронтам, а также освобождение территории России от боевиков ВСУ. Также идет формирование буферной зоны в Сумской области. Что важного произошло за прошедшую неделю в зоне СВО — в материале 360.ru.
Освободили за неделю
Российские войска за неделю освободили несколько населенных пунктов в Запорожской области и ДНР. Практически всю территорию Курской области зачистили от украинских боевиков, рассказал первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский. В начале марта началась крупномасштабная операция, которая позволила зайти глубоко в тыл ВСУ.
На прошедшей неделе подразделения группировки войск «Север» освободили в Курской области населенный пункт Гоголевка. Также российские войска поразили две десантно-штурмовые бригады, бригады президента и территориальной обороны ВСУ около населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня.
«В Курской области русские заняли позиции в северной части Гуево и продолжают атаки малыми маневренными группами в направлении Олешни», — сообщили украинские интернет-ресурсы.
Российские войска подняли флаг над храмом Рождества Христова в Гуево, сообщили военкоры «Русской весны».
ВС России выбили ВСУ из Демидовки Белгородской области, захваченной две недели назад. ВСУ пытаются наступать на Поповку, российские войска отражают атаки.
Также военные жестко пресекают попытки украинских диверсантов проникнуть на левобережную часть Херсонской области. Вражеские ДРГ уничтожают еще на подходе к берегу.
За прошедшую неделю Вооруженные силы России освободили еще два населенных пункта в ДНР и Запорожской области.
«В результате решительных действий подразделений группировки войск „Днепр“ освобожден населенный пункт Лобковое Запорожской области», — заявили в Минобороны.
Под контроль подразделений группировки войск «Восток» перешел и населенный пункт Веселое в ДНР.
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что наиболее напряженные участки линии соприкосновения находятся в районе Часова Яра.
«В Часовом Яре городские бои продолжаются и подразделения ВС России планомерно вытесняют противника», — сообщил Пушилин.
Глава ДНР также сообщил, что российские войска продолжают продвижение в направлении населенного пункта Богатырь, где противник создал укрепленные позиции. Также ВСУ пытаются безуспешно контратаковать на Красноармейском участке фронта.
На Лиманском направлении российские войска закрепились западнее Балки Журавки и Новолюбовки на участке шириной до 3,5 километра на глубину до 1,72 километра.
На Купянском направлении сохраняется высокий темп боевых действий в районе плацдармов за рекой Оскол. Российские войска продвинулись на южной окраине Каменки и вдоль лесополос.
Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Басовка Сумской области.
Уничтожили танк и пункты управления
Военнослужащие группировки войск «Восток» уничтожили танк Т-64 ВСУ в районе населенного пункта Богатырь в ДНР. Боевая машина подорвалась на противотанковой мине. Удар барражирующего боеприпаса «Ланцет» вызвал детонацию боекомплекта танка. Добили цель FPV-дроны.
Расчеты гаубиц Д-30 «Южной» группировки, работая вместе с операторами БПЛА, уничтожили сразу три пункта управления беспилотниками с личным составом ВСУ.
Кривой Рог
Российские подразделения нанесли ракетный удар по ресторану «Магеллан» в Кривом Роге. В этом пункте проходило совещание офицеров ВСУ и иностранных инструкторов.
«В 18:49 нанесен высокоточный удар ракетой в фугасном снаряжении по месту проведения совещания с командирами соединений и западными инструкторами в одном из ресторанов города Кривой Рог», — сообщили в российском оборонном ведомстве.
По данным министерства, потери противника в результате удара составили до 85 военнослужащих и иностранных инструкторов, а также около 20 единиц техники.
Киев
Промышленные объекты в Киеве поразили массированным ударом, потом начались пожары в Дарницком, Оболонском и Соломенском районах. Ударом поразили производственные здания и склады, об том сообщили военкоры «Русской весны».
Начальник управления коммуникаций Командования ВС ВСУ Юрий Игнат заявил, что по Киеву и области ударили шесть баллистических ракет, пять из которых достигли своих целей. Поражены предприятия, задействованные в производстве беспилотников.
Сумы
Местные жители сообщили о восьми прилетах. По промышленной инфраструктуре отработали «Герани».
Аэродром
ВС РФ поразили военный аэродром, цеха производства, места запуска беспилотников и склады боеприпасов боевиков ВСУ.
«Нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, цехам производства, местам запуска беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, вооружения и имущества ВСУ», — сообщило Минобороны.
Базы
Российские войска атаковали базы ВСУ в Николаевской и Винницкой областях.
«Николаев — один удар в области. Прилетело рядом с Первомайском. По сообщениям, поражена временная база между селами Геновка и Каменный Мост (юго-восточный пригород Первомайска). Винница — два удара, оба в области. Один, по слухам, в тренировочную базу рядом с Жмеринкой», — сообщи координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Кинбурнский полуостров
ВС РФ заблокировали морские порты Николаевской области Украины с позиций на Кинбурнском полуострове, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Кинбурнский полуостров, занимающий стратегическое положение между Днепровско-Бугским лиманом и Ягорлыцким заливом Черного моря, стал ключевой точкой для контроля российскими военными судоходства в этом регионе.
Губернатор добавил, что порты Херсонской области находятся под постоянным огневым контролем российских военных, и в настоящее время там отсутствуют коммерческие и транспортные суда.
Ликвидировали наемников и боевиков
На Запорожском направлении ударом FPV-дрона ликвидировали боевика украинского интернационального легиона Вячеслава Кучерука. Он был ярым русофобом, участником Майдана, убивал мирных жителей в составе восьмого полка ССО ВСУ.
Также в зоне СВО ликвидировали многократного чемпиона Украины по альпинизму, члена альпклуба «Одесса» Тараса Цушко. Он был одним из сильнейших спортсменов Украины, членом сборной страны. Также он был многократным чемпионом Украины и СНГ в скальном, техническом и зимнем классах восхождений. Альпинист был известен тем, что покорил практически все высоты на Кавказе.
Не избежал такой же участи и итальянский наемник Юрий Превитали. Его ликвидировали в районе Серебрянского лесничества в ЛНР.
«Воюю не ради денег. Называйте меня добровольцем — у меня контракт с украинской армией», — говорил Превитали в интервью итальянским СМИ.
Он рассказал, что в задачи его штурмовой группы входили атаки российских бункеров и укрепрайонов. Итальянец разочаровался в украинских командирах и уже был готов вернуться на родину.