Подпольщик Лебедев сообщил об ударах по базам ВСУ в двух областях

В Николаевской области, по предварительным данным, российские войска атаковали базу Вооруженных сил Украины, а в Винницкой области — тренировочную базу. Об этом сообщил РИА «Новости» координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

«Николаев — один удар в области. Прилетело рядом с Первомайском. По сообщениям, поражена временная база между селами Геновка и Каменный Мост (юго-восточный пригород Первомайска). Винница — два удара, оба в области. Один, по слухам, в тренировочную базу рядом с Жмеринкой», — сказал собеседник агентства.

Накануне стало известно, что российские войска нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации подразделений СБУ и сил специальных операций Главного бюро разведки Украины. Были уничтожены до 170 украинских боевиков и нанятых иностранных наемников.

Ранее как минимум 10 офицеров НАТО погибли в результате удара в районе Днепропетровска. Удар нанесли по ресторану, в котором находились представители ГУР Минобороны Украины, СБУ и офицеры НАТО.