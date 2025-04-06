Чемпиона Украины ликвидировали в зоне СВО

В зоне СВО ликвидировали многократного чемпиона Украины по альпинизму, члена альпклуба «Одесса» Тараса Цушко. Об этом в соцсети сообщила Федерация альпинизма и скалолазания Украины.

По информации федерации, Цушко был одним из сильнейших спортсменов Украины, членом сборной страны. Также он был многократным чемпионом Украины и СНГ в скальном, техническом и зимнем классах восхождений. Альпинист был известен тем, что покорил практически все высоты на Кавказе.

В декабре прошлого года в зоне СВО ликвидировали швейцарского наемника. Этот 25-летний парень с хаотичной жизнью прошел через исправительный центр для несовершеннолетних в Прамонте.

В марте стало известно, что российские военные ликвидировали самого молодого боевика «Правого сектора»* Дмитрия Лопарева, служившего в украинском спецназе.

*«Правый сектор» — запрещенная в России экстремистская группировка.