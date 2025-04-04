Минус 85. Российские ракетчики разгромили место сбора командиров и инструкторов ВСУ

Российские подразделения нанесли высокоточный ракетный удар по ресторану в Кривом Роге, где проводили совещание командиры и западные инструкторы ВСУ. Об этом сообщила пресс-службы Минобороны России.

«В 18:49 нанесен высокоточный удар ракетой в фугасном снаряжении по месту проведения совещания с командирами соединений и западными инструкторами в одном из ресторанов города Кривой Рог», — сообщили в оборонном ведомстве.

По данным министерства, потери противника в результате удара составили до 85 военнослужащих и иностранных инструкторов, а также около 20 единиц техники.

В конце марта в зоне СВО заметили украинскую технику с новыми тактическими знаками, означающие новое контрнаступление ВСУ. Знак состоит из трех стрелок, помещенных в белый квадрат. Танки с новым тактическим обозначением уничтожили в районе Часова Яра в ДНР.