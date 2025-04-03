Вооруженные силы России освободили еще два населенных пункта в зоне специальной операции. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«В результате решительных действий подразделений группировки войск „Днепр“ освобожден населенный пункт Лобковое Запорожской области», — заявили в министерстве.
Под контроль подразделений группировки войск «Восток» перешел населенный пункт Веселое в Донецкой Народной Республике. Бойцы продолжили продвижение в глубину обороны врага.
ВС России почти полностью освободили Курскую область, процесс завершится в ближайшие дни, заявил ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Войска отработают спокойно и своевременно, чтобы избежать потерь среди мирного населения.
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