Минобороны сообщило об освобождении Веселого и Лобкового

Вооруженные силы России освободили еще два населенных пункта в зоне специальной операции. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск „Днепр“ освобожден населенный пункт Лобковое Запорожской области», — заявили в министерстве.

Под контроль подразделений группировки войск «Восток» перешел населенный пункт Веселое в Донецкой Народной Республике. Бойцы продолжили продвижение в глубину обороны врага.

ВС России почти полностью освободили Курскую область, процесс завершится в ближайшие дни, заявил ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Войска отработают спокойно и своевременно, чтобы избежать потерь среди мирного населения.