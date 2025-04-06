Российские военные освободили населенный пункт Басовка в Сумской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Подразделениями группировки войск „Север“ в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Басовка Сумской области», — отметили в ведомстве.

Российские бойцы поразили украинские формирования в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня, расположенных в Курской области. Вблизи этих населенных пунктов, а также в Сумской области военные нанесли удары авиации и артиллерии по живой силе и технике противника.

Вооруженные силы России продолжают успешно ликвидировать подразделения Вооруженных сил Украины на территории Курской области.

По данным на 5 апреля, ВСУ в боях на территории Курской области потеряли 15 полноценных механизированных бригад. Общие потери противника составили более 72 тысяч человек, из них 22 тысячи — убитые и более 50 тысяч — раненые.