Наиболее напряженные участки линии соприкосновения в ДНР находятся в районе Часового Яра и Дзержинска. Такие данные привел глава ДНР Денис Пушилин в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале .

«В Часовом Яре городские бои продолжаются и подразделения ВС России планомерно вытесняют противника», — сказал Пушилин.

Он добавил, что в районе Дзержинска украинские силы оказывают упорное сопротивление, что затрудняет продвижение, но российские военные уже нашли дополнительные тактические решения.

Глава ДНР также сообщил, что российские войска продолжают продвижение в направлении населенного пункта Богатырь, где противник создал укрепленные позиции. Также ВСУ пытаются безуспешно контратаковать на Красноармейском участке фронта.

Ранее Вооруженные силы России освободили еще два населенных пункта в Донецкой Народной Республике. Под контроль российских подразделений перешли деревни Розовка и Успеновка.