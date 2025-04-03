Постпред Полянский: почти всю территорию Курской области освободили от ВСУ

Российские военные освободили почти всю территорию Курской области от украинских боевиков, предпринявших попытку вторжения в российский регион. Об этом во время неформального заседания Совбеза ООН по «формуле Арриа» заявил первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский, трансляцию вел официальный Telegram-канал российского постпердства.

По словам дипломата, 8 марта российские военные начали крупномасштабную операцию, внезапность и скрытность которой позволили зайти глубоко в тыл ВСУ. Этот маневр заставил украинских боевиков поспешно отступать, оставляя за собой улики своих преступлений.

«Сейчас почти вся территория снова находится под контролем России», — заявил Полянский.

Ранее стало известно, что российские военные полностью заняли село Гуево в Суджанском районе Курской области и ведут в нем зачистку. Параллельно с этим российские военные эвакуируют местных жителей.