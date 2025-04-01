Российские военнослужащие в районе Серебрянского лесничества в ЛНР ликвидировали итальянского нациста Юрия Превитали, воевавшего в рядах ВСУ. Об этом сообщил сайт aif.ru .

«Не ради денег»

«Воюю не ради денег. Называйте меня добровольцем — у меня контракт с украинской армией», — утверждал Превитали в интервью итальянским СМИ.

Уроженец Бергамо, бывший член сепаратистской партии «Лига Севера», заявил, что решил стать наемником, чтобы «защищать Италию». Без военного опыта он прошел двухнедельный курс и попал в нацбат «Карпатская сечь»*. В интервью изданию Corriere della Sera он рассказал, что в задачи его штурмовой группы входили атаки российских бункеров и укрепрайонов. При этом он поделился, что еще в октябре 2024 года был на волосок от смерти.

«В пять утра нас накрыл удар кассетными боеприпасами. Потом полетели дроны. Один из них взорвался, осколок попал мне чуть ниже плеча», — рассказал боевик.

Разочаровался в украинских командирах

В декабре прошлого года Превитали в последний раз приехал в Италию. Тогда его тон в интервью сильно изменился.

«Готов сражаться за идеалы, но не за командиров», — говорил наемник.

Он добавил, что в последний бой вместе с троими сослуживцами отказался выполнять задание. В итоге на том задании трое человек погибли, а пятерых ранили.

Превитали больше не хотел идти в атаки.

«Наш батальон принимает много иностранцев. Я мог бы быть переводчиком», — заявил нацист, высказав надежду, что в середине января командование отправит его «куда-нибудь в Запорожье».

Вместо Запорожья командование ВСУ направило его в Серебрянское лесничество ЛНР, где его ликвидировали.

Ранее стало известно, что российские бойцы уничтожили швейцарского наемника, принимавшего участие в боевых действиях на стороне ВСУ в Курской области в декабре 2024 года.