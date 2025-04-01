«Воюю не ради денег». В ЛНР ликвидировали итальянского нациста, воевавшего за ВСУ
В ЛНР ликвидировали итальянского наемника Юрия Превитали, воевавшего за ВСУ
Российские военнослужащие в районе Серебрянского лесничества в ЛНР ликвидировали итальянского нациста Юрия Превитали, воевавшего в рядах ВСУ. Об этом сообщил сайт aif.ru.
«Не ради денег»
«Воюю не ради денег. Называйте меня добровольцем — у меня контракт с украинской армией», — утверждал Превитали в интервью итальянским СМИ.
Уроженец Бергамо, бывший член сепаратистской партии «Лига Севера», заявил, что решил стать наемником, чтобы «защищать Италию». Без военного опыта он прошел двухнедельный курс и попал в нацбат «Карпатская сечь»*. В интервью изданию Corriere della Sera он рассказал, что в задачи его штурмовой группы входили атаки российских бункеров и укрепрайонов. При этом он поделился, что еще в октябре 2024 года был на волосок от смерти.
«В пять утра нас накрыл удар кассетными боеприпасами. Потом полетели дроны. Один из них взорвался, осколок попал мне чуть ниже плеча», — рассказал боевик.
Разочаровался в украинских командирах
В декабре прошлого года Превитали в последний раз приехал в Италию. Тогда его тон в интервью сильно изменился.
«Готов сражаться за идеалы, но не за командиров», — говорил наемник.
Он добавил, что в последний бой вместе с троими сослуживцами отказался выполнять задание. В итоге на том задании трое человек погибли, а пятерых ранили.
Превитали больше не хотел идти в атаки.
«Наш батальон принимает много иностранцев. Я мог бы быть переводчиком», — заявил нацист, высказав надежду, что в середине января командование отправит его «куда-нибудь в Запорожье».
Вместо Запорожья командование ВСУ направило его в Серебрянское лесничество ЛНР, где его ликвидировали.
Ранее стало известно, что российские бойцы уничтожили швейцарского наемника, принимавшего участие в боевых действиях на стороне ВСУ в Курской области в декабре 2024 года.