ВС России захватили танк Т-80У с новым тактическим знаком

Украинские военные стали использовать в операциях на территории ДНР новый тактический знак в виде трех стрелок в квадрате. Трофейный танк Т-80У с этим обозначением попал в руки российских военных, сообщил Telegram-канал «Военный Осведомитель» .

Трофейный танк принадлежал пятой отдельной штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины. Он украшен пририсованными глазами и тактическим знаком, нанесенным белой краской с помощью трафарета. Военнослужащие предположили, что он является общим для нескольких частей в рамках некой операции.

Бронетехнику со стрелками в квадрате противник использовал в районе Часова Яра. Машина принадлежала 24-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.

В начале марта командование украинской армии перебросило к Часову Яру дополнительные резервы. Но российские войска продолжили продвижение, занимая одну улицу города за другой.