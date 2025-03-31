ВС России захватили танк Т-80У с новым тактическим знаком

Украинские военные стали использовать в операциях на территории ДНР новый тактический знак в виде трех стрелок в квадрате. Трофейный танк Т-80У с этим обозначением попал в руки российских военных, сообщил Telegram-канал «Военный Осведомитель».
Трофейный танк принадлежал пятой отдельной штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины. Он украшен пририсованными глазами и тактическим знаком, нанесенным белой краской с помощью трафарета. Военнослужащие предположили, что он является общим для нескольких частей в рамках некой операции.
Бронетехнику со стрелками в квадрате противник использовал в районе Часова Яра. Машина принадлежала 24-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.