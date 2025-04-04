Российские бойцы заблокировали морские порты в Николаевской области

Российские военные заблокировали морские порты Николаевской области Украины с позиций на Кинбурнском полуострове. Об этом РИА «Новости» сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Николаевская область, граничащая с Херсонской на востоке, лишилась возможности осуществлять судоходство через свои порты. Кинбурнский полуостров, занимающий стратегическое положение между Днепровско-Бугским лиманом и Ягорлыцким заливом Черного моря, стал ключевой точкой для контроля российскими военными судоходства в этом регионе.

Сальдо пояснил, что российские военные полностью перекрыли выход судов из николаевских портов, находящихся под контролем украинской стороны. Также остается заблокированным проход по Днепру и Южному Бугу в Днепровско-Бугский лиман и далее в Черное море для любых плавсредств противника.

Губернатор добавил, что порты Херсонской области находятся под постоянным огневым контролем российских военных, и в настоящее время там отсутствуют коммерческие и транспортные суда.

Ранее российская армия нанесла удар по важному логистическому объекту ВСУ в Херсоне.