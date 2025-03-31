ВС России ударили по военному аэродрому и цеху производства Украины

Российские военнослужащие поразили военный аэродром, цеха производства, места запуска беспилотников и склады боеприпасов боевиков ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, цехам производства, местам запуска беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, вооружения и имущества ВСУ», — рассказали в министерстве.

Кроме того, военные ВС России ударили по скоплениям живой силы и техники украинских боевиков и иностранных наемников в 147 районах.

Ранее координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что российские войска атаковали базу Вооруженных сил Украины в Николаевской области и тренировочную базу ВСУ в Винницкой области.

Накануне бойцы ВС России нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации подразделений СБУ и сил специальных операций Главного бюро разведки Украины. В результате были поражены около 170 украинских боевиков и нанятых иностранных наемников.