Российские военные освободили Гоголевку в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Подразделениями группировки войск „Север“ в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Гоголевка», — заявили в ведомстве.

Также российские войска поразили две десантно-штурмовые бригады, бригады президента и бригады территориальной обороны ВСУ около населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня.

Ранее Минобороны сообщило, что российские военные освободили поселок Мирное в ДНР, а также взяли под контроль село Малые Щербаки в Запорожской области. Кроме того, военные поразили две механизированные и одну штурмовую бригаду ВСУ.

Накануне президент Владимир Путин заявил, что ВС России освободили 99% территорий ЛНР, а также 70% территорий в ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Глава государства отметил, что стратегическая инициатива на всей линии фронта находится в руках российских военных.