Продвижение к Славянску и удар по складам с «Фламинго». Итоги СВО за неделю

Мы в социальных сетях

Мы в соцсетях

Российские войска продвинулись в Донецкой Народной Республике и Запорожской области, освободив семь населенных пунктов с 24 по 30 августа. Первый оборонительный рубеж Славянско-Краматорского укрепрайона частично пал, всего несколько километров осталось до окраин Славянска. О том, что произошло в зоне СВО за неделю — в материале 360.ru.

Последние освобожденные населенные пункты: обстановка в зоне СВО Группировка войск «Север» установила контроль над пятью населенными пунктами в Сумской области. Это Перше Травня, Писаревка, Храповщина, Садки и Великий Прикол. «Центр» и «Восток» заняли семь населенных пунктов в двух регионах. ДНР: Кучеров Яр, Анновка, Рубежное и Новоандреевка.

Запорожская область: Долинка, Неженка и Шевченковское. Каждый населенный пункт по-своему значим для продвижения, заявил 360.ru военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. Он отметил, что освобождение территории штурмовиками происходит в комплексе с групповыми и массированными ударами.

Видео: Пресс-служба Минобороны

«Им огромную помощь оказывают наши удары по вражеским тылам, по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, по складам с запасами вооружения. <…> Просто лишаем тыла. Армия, лишенная тыла, это армия-калека», — сказал он. Групповые удары Атаки велись каждый день, преимущественно по портовой и промышленной инфраструктуре. Минобороны назвало десятки объектов, использовавшихся украинскими войсками и пораженных при групповых ударах. Киев и Киевская область Беспилотники ударили по столичному комбинату асбестоцементных изделий. На его складах хранились взрывчатые вещества для компании «Умные боеприпасы». Повреждено сборочное предприятие судостроительной промышленности, выпускавшее безэкипажные катера.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Киевской области / Telegram

В Киевской области ударные БПЛА поразили транспортно-логистический центр «Пирогово», который использовался для хранения грузов двойного назначения, и предприятие «Файер Поинт» по производству химических веществ для твердотопливных ускорителей и боевых частей ракет «Фламинго». Пострадал цех сборки барражирующих боеприпасов «Хорнет», киевский офисно-складской комплекс «Сан-Парк» и бориспольский офисно-логистический комплекс «Александровский». Поражен транспортно-логистический центр «Фим сервис» в селе Чайки. На его складах хранились комплектующие крылатых ракет большой дальности «Фламинго».

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Киевской области / Telegram

Складской комплекс компании «Стеллар Джет» тоже получил удар. На нем хранили топливо для ракетных ускорителей и готовые ракеты. В поселке Калиновка пострадал таможенный терминал, в селе Милая — склад боеприпасов, в Броварах — транспортно-логистический комплекс «Равен Украина». Производитель разведывательно-ударных роботизированных комплексов «Лють» и дистанционно управляемых модулей «Хижак», компания «Укрдефенс Кампани», поражен в Великой Александровке. Николаевская область В селе Трихаты повреждена электроподстанция, питающая порт «Николаев». В самом порту ударили по морскому перегрузочному терминалу, складам военного имущества, хранилищам ГСМ, логистическим центрам.

Видео: Пресс-служба Минобороны

Одесская область Стоянка топливозаправщиков, места разгрузки ГСМ, резервуары с топливом, танкер и сухогруз попали под удар в порту «Измаил». Хранилища с имуществом военного назначения и цех сборки БПЛА поразили в порту «Одесса». В порту «Черноморск» ударили по складам и резервуарам с топливом, «Рени» — по инфраструктуре для разгрузки, «Южном» — сухогрузам, танкеру, резервуарам ГСМ, хранилищам и инфраструктуре. В городе Ильичевка удар пришелся на цеха по сборке БПЛА и производству селитры. В 28 километрах от Одессы повреждена электроподстанция ПС-330 «Аджалик», обеспечивающая работу порта «Южный».

Фото: Juliane Sonntag/Photothek Media Lab / www.globallookpress.com

Полтавская область Войска ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге. Он не только снабжал топливом ВСУ, но и занимался перевалкой нефтепродуктов из других стран. Днепропетровская область В Кривом Роге пострадал металлургический комбинат. Запорожская область Еще один металлургический комбинат поврежден в городе Запорожье.

Фото: РИА «Новости»

Цель массированных ударов по Украине Атаки на черноморские порты, по словам Литовкина, лишают Украину подвоза боеприпасов, вооружений. Удары по железнодорожной инфраструктуре преследуют ту же цель.

Украину от Черного моря уже практически отрезали, начали отрезать Украину от Румынии. Виктор Литовкин Полковник в отставке

Важными целями он назвал вокзал в Киеве и железнодорожное сообщение с Польшей. Их уничтожение, по мнению Литовкина, тоже могло бы изолировать Украину от помощи Запада.

Фото: РИА «Новости»

«Комплексное взаимодействие ударов по тылу Украины и мужественное и стремительное продвижение наших ребят на линии соприкосновения, эти совместные действия [взаимосвязаны]. <…> Одно без другого не существует», — заявил он. Минобороны анонсировало возобновление атак по энергетике ВС России возобновят удары по объектам украинской энергетики. Минобороны сообщило о подготовке к кампании. «В соответствии с полученными указаниями, Вооруженные Силы Российской Федерации приступили к подготовке нанесения массированных ударов по объектам энергетики Украины», — сообщило министерство.

Фото: РИА «Новости»

Удары запланированы в качестве ответа на продолжающиеся атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу России. Украинские власти уже предупреждали жителей, что предстоящая зима может стать самой тяжелой из-за проблем в энергетике, и призывали заранее переселяться в дома с печным отоплением. В прошлом отопительном сезоне в Харьковской области вводили режим ЧС, а мэр Киева Виталий Кличко жаловался на катастрофическую ситуацию из-за повреждений ТЭЦ. Наступление на Славянск и Краматорск Российские войска постепенно окружают с разных сторон Славянско-Краматорскую агломерацию. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов при поездке на пункт управления «Южной» группировкой войск сообщил, что наступление идет широким фронтом около 160 километров.

Видео: Пресс-служба Минобороны

«Преодолели на отдельных участках первый оборонительный рубеж Славянско-Краматорского укрепрайона», — сказал генерал. На правом фланге наступают соединения третьей армии. Герасимов сообщил, что до восточных окраин Славянска им осталось всего четыре километра. Идут бои на территории аэродрома в трех километрах к востоку от Краматорска. На левом фланге «Юг» борется за Алексеево-Дружковку, которая считается одним из основных узлов обороны ВСУ на Северодонецком направлении. По информации начальника Генштаба, около половины поселка под российским контролем.

Фото: РИА «Новости»

«Кроме того, идут уличные бои по освобождению Куртовки и Веролюбовки. Передовые подразделения вплотную подошли к Дружковке и находятся в полутора километрах от города», — сообщил Герасимов. Мнимые успехи ВСУ на Запорожском направлении На этом же совещании Герасимов опроверг продвижение украинских войск в Запорожской области. По его словам, это пиар-ход для западной аудитории.

В условиях отсутствия реальных результатов на земле украинское руководство стремится убедить западных кураторов в успешных действиях ВСУ на поле боя. Поэтому в рамках пропагандистской кампании распространяет ложную информацию о якобы удачном наступлении в Запорожской области. Валерий Герасимов Начальник Генштаба ВС России