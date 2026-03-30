Украинцев призвали заранее подыскать дома с печами к следующей зиме

Следующая зима может пройти еще суровей предыдущей, поэтому украинцам следует заранее озаботиться переездом в дома с печным отоплением. Бывший министр энергетики Украины Иван Плачков заявил об этом изданию «Телеграф» .

По его прогнозу, к зиме 2026–2027 года Украина может остаться без газа и тепла. Плачков призвал заранее подготовиться и если не на весь сезон, то хотя бы временно переехать в частные дома.

«Советую всем украинцам находить друзей, знакомых, родственников в селах или районных центрах. <…> Но на неделю, на две, а может и на месяц — вывезти детей туда, где есть традиционное печное отопление на дровах или угле», — сказал он.

Ранее глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко заявил, что куда более серьезной проблемой, чем отопление, может стать повреждение канализации. Если станции выйдут из строя, Киев станет пригодным для жизни всего за три дня.