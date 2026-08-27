Киевский режим распространяет для западных кураторов ложные сведения о якобы удачном наступлении ВСУ в Запорожской области. Об этом заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, его процитировала пресс-служба Минобороны.

«В условиях отсутствия реальных результатов на земле украинское руководство стремится убедить западных кураторов в успешных действиях ВСУ на поле боя», — сказал он.

По его словам, Украина в рамках пропагандистской кампании лжет о мнимом успешном продвижении в Запорожской области.

При этом на самом деле сейчас стратегической задачей киевского режима остается удержание оставшейся части Донбасса. Для этого ВСУ выстроили глубокоэшелонированную оборону с опорой на высотную застройку и промышленные зоны больших населенных пунктов — Краматорск, Славянск и Дружковка, — которые соединены дорожной сетью и системой фортификационных сооружений.