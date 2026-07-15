Украине предсказали самый сложный отопительный сезон в истории

Арахамия: Украина подготовится к самой тяжелой зиме в истории

Украина, вероятно, столкнется с самой тяжелой зимой в своей истории. Об этом заявил глава парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия в телеграм-канале .

После встречи с главой «Нафтогаза» Сергеем Корецким, Арахамия отметил, что его знания будут востребованы при подготовке к новому отопительному сезону. В частности, прошлой зимой газ остался единственным энергетическим ресурсом в стране, который бесперебойно получали потребители.

«Считаем такой опыт очень полезным, особенно сейчас, когда Украина готовится, вероятно, к самой тяжелой зиме в нашей истории», — написал он.

Арахамия добавил, что по мнению Корецкого, приоритетами будущего правительства станут подготовка к отопительному сезону и защита энергетической инфраструктуры.

Ранее бывший министр энергетики Украины Иван Плачков призвал украинцев заранее рассмотреть переезд в дома с печным отоплением в преддверии суровой зимы 2026 года.