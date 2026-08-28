ВС России нанесли удары по шести хранилищам с военным имуществом в порту Одессы

Российские войска нанесли удары по шести хранилищам с военным имуществом ВСУ в порту «Одесса». Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение групповых ударов по логистическим центрам Украины и морским портам, задействованным в интересах ВСУ», — заявили в ведомстве.

Российские войска поразили складской комплекс ООО «Стеллар Джет» в Киевской области, который украинская армия использовала для хранения готовых крылатых ракет «Фламинго» и горючего для ракетных ускорителей.

В порту «Одесса» ударили по шести складам с военным имуществом, предназначенным для нужд украинской армии.

Накануне пресс-служба Минобороны сообщила, что действующие в зоне СВО войска нанесли групповой удар по военным заводам и логистическим центрам Украины.