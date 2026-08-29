ВС России поразили морской перегрузочный терминал в порту «Николаев»

Российские войска нанесли удар по морскому перегрузочному терминалу в порту «Николаев». Под атаку также попали логистические центры и хранилища, которые использовались для обеспечения ВСУ, сообщило Минобороны России .

По данным ведомства, вечером 28 августа и в ночь на 29 августа российская армия нанесла серию групповых ударов по логистической и портовой инфраструктуре Украины. Для атак применялись ударные беспилотники и высокоточное оружие воздушного базирования.

В «Николаеве», как утверждает Минобороны, поражены логистические центры, через которые проходили выгрузка и хранение военных грузов. Ведомство также заявило об ударах по 18 хранилищам с имуществом военного назначения и трем объектам с горюче-смазочными материалами для украинских войск.

Еще одной целью стал порт «Измаил». Там российские военные поразили стоянку топливозаправщиков и места разгрузки горюче-смазочных материалов, предназначенных, по данным Минобороны, для ВСУ.