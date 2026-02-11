Сегодня 15:19 Оборонные кластеры в российской осаде. Как Харьков попал на вечную «чрезвачайку» Коц предупредил о долгой энергетической осаде Харьковской области 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Спецоперация

Харьковская область Украины оказалась на грани. Сейчас там ввели чрезвычайную ситуацию регионального уровня в энергетике. По мнению военкора Александра Коца, впереди у области — долгая энергетическая осада. Подробный анализ журналист привел в своем канале в MAX.

По последним данным, Змиевская ТЭС уже почти вышла из строя. По крайней мере, спутниковые снимки фиксируют масштабные разрушения подстанций 330/110 киловольт и ключевых трансформаторов. Когда станет возможным начать восстановительные работы — вопрос открытый. Тяжелые повреждения получила также Харьковская ТЭЦ‑5. После ударов власти были вынуждены сливать теплоноситель из систем отопления в сотнях домов, что делает возврат тепла этой зимой невозможным, отметил Коц.

Узловые подстанции, расположенные вокруг Харькова, также повреждены, из-за чего сеть становится менее устойчивой, а риск каскадных отключений при каждом новом ударе лишь возрастает.

В Харькове из‑за ударов по ТЭЦ принято решение слить теплоноситель в системах отопления примерно в 820 жилых домах — людей сознательно переводят в режим «зима без батарей». Из-за импотенции властей без отопления на пике остаются более 100–110 тысяч потребителей. Александр Коц

Сегодня, как и днем ранее, на территории всей Харьковской области действуют почасовые графики отключений: отдельные очереди сидят без света до 15–18 часов в сутки. А это, как подчеркнул Коц, разрывает технологические циклы: ВПК вынужден уходить в ночные смены в короткие окна.

Еще одна сложность — в необходимости массового перехода на дизель- и бензогенераторы, что бьет и по себестоимости, и по стабильности производства. «Кластеры ремонта техники и производства боеприпасов, не способные обеспечить себе автономную генерацию, постепенно растворяются и вывозятся на запад Украины, увеличивая плечо логистики и сроки восстановления вооружения, идущего на Харьковское направление», — добавил журналист. И главный вывод из этого в том, что любой новый массированный удар по подстанциям вокруг Харькова способен парализовать сразу несколько оборонных объектов. Для этого не понадобится даже прямых попаданий по самим цехам.

Потеря Змиевской ТЭС и тяжелые повреждения ТЭЦ‑5 лишают Харьков крупной опоры тепловой генерации, а вместе с ней — устойчивого энергопитания для энергоемких оборонных и ремонтных предприятий. Александр Коц

Впереди у Харьковской области — фаза долгой и тяжелой энергетической осады с многочасовыми отключениями света, закрепленным режимом ЧС в энергетике и сотнями домов с уже слитым теплоносителем. В таких условиях крупным оборонным кластерам работать здесь становится все более рискованно, дорого и тяжело.