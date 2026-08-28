Российские военные поразили склад с ракетами «Фламинго» в Киевской области

Вооруженные силы России поразили склад с ракетами «Фламинго» и топливом для ракетных ускорителей в Киевской области. Об этом сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Бойцы в ночь на 28 августа нанесли групповые удары по логистическим центрам и морским портам, которые работают в интересах украинской армии.

«В результате ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: в Киевской области — складской комплекс (ООО „Стеллар Джет“), использующийся для хранения готовых изделий крылатых ракет большой дальности „Фламинго“ и топлива для ракетных ускорителей», — уточнили в Минобороны.

За минувшие сутки ВС России уничтожили 147 пунктов управления беспилотной авиацией Вооруженных сил Украины. Больше всего целей поразили бойцы «Запада».