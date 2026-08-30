ВС России начали подготовку массированных ударов по объектам энергетики Украины

Российские войска начали подготовку к нанесению массированных ударов по объектам энергетики Украины. Об этом сообщило Минобороны России в сводке о ходе боевых действий по состоянию на 30 августа.

В ведомстве заявили, что подготовка началась «в соответствии с полученными указаниями». Предстоящие удары в Минобороны назвали ответом на продолжающиеся атаки Украины на российскую гражданскую и топливно-энергетическую инфраструктуру.

Кроме того, минувшей ночью ВС России продолжили групповые удары по украинским промышленным предприятиям, которые используются в интересах ВСУ. Ведомство заявило о поражении беспилотниками комбината асбестоцементных изделий в Киеве. По данным Минобороны, складские помещения предприятия использовались для хранения взрывчатых веществ в интересах компании «Умные боеприпасы», занимающейся производством БПЛА и боеприпасов к ним.

Также ВС России установили контроль над Великим Приколом и Садками в Сумской области.