ВС России поразили центр «Пирогово» в Киевской области

Российские военные беспилотниками поразили транспортно-логистический центр «Пирогово» в Киевской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Ударные беспилотные летательные аппараты поразили в Киевской области транспортно-логистический центр „Пирогово“», — заявили в ведомстве.

В ведомстве уточнили, что на территории центра организовали хранение и распределение грузов двойного назначения, а также комплектующих для беспилотников большой и средней дальности.

«В течение дня вооруженные силы продолжали нанесение групповых ударов по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам, задействованным в интересах ВСУ», — заключили в пресс-службе министерства.

До этого в воскресенье Минобороны рапортовало о нанесении удара по комбинату асбестоцементных изделий в Киеве. Его использовала компания «Умные боеприпасы», которая также производит дроны.