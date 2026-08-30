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    ВС России поразили центр «Пирогово» в Киевской области

    ВС России поразили транспортно-логистический центр «Пирогово» в Киевской области

    Фото: РИА «Новости»

    Российские военные беспилотниками поразили транспортно-логистический центр «Пирогово» в Киевской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    «Ударные беспилотные летательные аппараты поразили в Киевской области транспортно-логистический центр „Пирогово“», — заявили в ведомстве.

    В ведомстве уточнили, что на территории центра организовали хранение и распределение грузов двойного назначения, а также комплектующих для беспилотников большой и средней дальности.

    «В течение дня вооруженные силы продолжали нанесение групповых ударов по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам, задействованным в интересах ВСУ», — заключили в пресс-службе министерства.

    До этого в воскресенье Минобороны рапортовало о нанесении удара по комбинату асбестоцементных изделий в Киеве. Его использовала компания «Умные боеприпасы», которая также производит дроны.