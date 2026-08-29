ВС России поразили места разгрузки ГСМ в порту «Измаил»

Российские войска поразили стоянку топливозаправщиков и места разгрузки горюче-смазочных материалов в порту «Измаил». Топливо предназначалось для снабжения ВСУ, сообщило Минобороны России .

По данным ведомства, вечером 28 августа и в ночь на 29 августа российские военные продолжили наносить групповые удары по логистическим объектам и морским портам Украины. Для атак применяли ударные беспилотники и высокоточное оружие воздушного базирования.

В Киеве и Киевской области одной из целей стал транспортно-логистический центр «Фим Сервис» в населенном пункте Чайки. Минобороны утверждает, что в его складских помещениях находились комплектующие для дальнобойных крылатых ракет «Фламинго».

В населенном пункте Милая российские военные атаковали склад боеприпасов ООО «Фаер Поинт».

Под удары попали объекты еще одного украинского порта — «Николаева». Российское ведомство сообщило о поражении морского перегрузочного терминала и логистических центров.