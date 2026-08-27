ВС России продвинулись к Славянску

Российским военным осталось дойти около четырех километров до восточных окраин Славянска. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, его слова привела пресс-служба Минобороны.

По его словам, в настоящее время продолжаются уличные бои в Никаноровке и Николаевке.

«До восточных окраин Славянска осталось четыре километра», — заявил Герасимов.

Глава Генштаба проверил ход выполнения боевых задач группировкой войск «Юг». Командующий соединением Сергей Медведев доложил о текущей обстановке и результатах выполнения боевых задач.

В Минобороны добавили, что стратегической задачей для киевского режима остается сохранение контроля над оставшейся территорией Донбасса.

В ведомстве добавили, что на Северодонецком направлении противник выстроил оборону с опорой на промышленные зоны и высотную городскую застройку Краматорска, Славянска и Дружковки, связанные между собой системой фортификационных сооружений и развитой транспортной инфраструктурой.

Ранее ВС России поразили крупнейшее хранилище дронов ВСУ в Киеве.