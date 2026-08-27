Подразделения Вооруженных сил России взяли под контроль населенный пункт Шевченковское в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны .

Село освободили силами подразделения группировки войск «Восток». В ведомстве уточнили, что военные продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий взяли населенный пункт под контроль.

Ранее начальник Генерального штаба Валерий Герасимов сообщил, что российским бойцам осталось освободить четыре километра, чтобы добраться до восточных окраин Славянска.

В ночь на четверг, 27 августа, военнослужащие ВС России нанесли массированный удар по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге, снабжавшему ВСУ горюче-смазочными материалами и переваливавшему нефтепродукты из-за рубежа.

Также в портах «Одесса» и «Черноморск» российские бойцы уничтожили 24 хранилища с военным имуществом.