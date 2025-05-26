Крупнейший удар по Украине и прорыв в Днепропетровскую область. Главное о ситуации в зоне СВО

Российские войска завершили эту неделю серией массированных ударов по военным объектам Украины. В зону поражения ракет и беспилотников попали как производящие различные вооружения заводы, так и объекты военной инфраструктуры в тылу. Бойцы ВС РФ продолжили наступать на всех направлениях и уже зашли в Днепропетровскую область. О главных событиях в зоне СВО — в материале 360.ru.

Ночи под звуками сирен

Массированные комбинированные удары по объектам военной и промышленной инфраструктуры Украины российские войска начали наносить в ночь на субботу, 24 мая, и продолжили через сутки.

Основная масса прилетов пришлась на Киев. По данным авторов Telegram-канала «Рыбарь», главной целью субботнего удара стал завод «Антонов», куда прилетели не менее четырех «Искандеров». Также в зону поражения попал прилегающий к территории промзоны аэродром «Святошин», где начался сильный пожар. Предприятие давно перепрофилировали под выпуск ударных беспилотников, которые украинские боевики использовали для новой серии воздушных атак по российским регионам.

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Под ударами оказался не только Киев, но и его пригороды. В частности, в Гоголеве под атаку дронов попал местный аэроклуб, где украинские боевики тренировались запускать беспилотники.

В Харьковской области крупный пожар разгорелся в Чугуеве, в Тернополе «Калибры» ударили по территории предприятия «Луч», занимающегося производством антенных систем для наземных станций связи.

Сирены воздушной тревоги отреагировали на прилеты российских беспилотников и ракет в Днепропетровской, Сумской, Житомирской, Винницкой, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Хмельницкой и Черниговской областях.

Фото: РИА «Новости»

Следующая ночь спокойствия не подарила. На этот раз количество прилетевших дронов стало рекордным и приблизилось к трем сотням.

Под ударом оказался киевский завод «Артем», который потерял цех по производству деталей для украинских ракет. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Западное оборудование если не уничтожено, то требует капитального ремонта, электроника и компьютеры сгорели» — подчеркнул он.

В зону поражения попал цех для штамповки корпусов для беспилотников. В пожаре сгорели все расходные материалы и оборудование. Кроме того, погибли несколько инженеров, в том числе иностранных.

Фото: Xin Hua / www.globallookpress.com

Авторы «Рыбаря» добавили, что в рамках ночного удара уничтожены места дислокации авиации ВСУ в Кременчуге, Староконстантинове, Васильковке и на летном поле около села Кисличеватая в Днепропетровской области.

Беспилотники поразили склады и цеха машиностроительного завода в Краматорске, авиаремонтного предприятия в Николаеве и химический завод в Павлограде, где один из дронов также ударил по местной железнодорожной станции.

Важно напомнить, что до начала ночных ударов российский МИД предупредил украинские власти о подготовке ответа на массированные воздушные атаки дронами, которые начались в начале недели. В ведомстве заявили, что военные в качестве целей выберут исключительно военные объекты и заводы по производству оружия.

Новая тактика воздушных атак

Впервые в этом году в Киеве для отражения воздушных атак задействовали системы противовоздушной обороны Patriot. При этом действовали они в особом режиме, когда за 15 секунд комплекс выпускал не менее 17 ракет. Так установки действуют только для защиты особо важных объектов, но огромное количество беспилотников прорвали оборону и поразили сами пусковые установки.

Фото: РИА «Новости»

Военный корреспондент Александр Коц в своей колонке для RT отметил, что российские военные сделали упор на массовость. Теперь для поражения целей направляют до нескольких десятков дронов.

«На глазах у изумленной публики в ночном небе растворяются миллионы долларов без какого-либо эффекта. Фоном издевательски звучат двигатели российских беспилотников, которые неумолимо приближаются к своим целям», — написал он.

Коц добавил, что минвушей ночью в зону поражения попал авиаремонтный завод «Авиакон» в Конотопе. Рабочих на предприятии нет уже две недели, но по ночам на территорию начали заезжать грузовые машины. Это не осталось без внимания, поэтому ночью туда наведались беспилотники.

«Искандеры» в Одессе

Перед проведением массированных ударов расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» нанесли удары по военным целям в порту Одессы, успешно поразив судно, перевозившее около 100 контейнеров с безэкипажными катерами, беспилотниками и боеприпасами. В пресс-службе Минобороны добавили что в зону поражения попали портовые склады, где хранились различные виды вооружений. После огневого поражения целей выгруженные на причал боеприпасы в контейнерах взорвались, что привело к пожару.

Фото: Mehr News Agency/XinHua / www.globallookpress.com

Авторы американского издания Military Watch Magazine заявили, что удар по одесскому порту показал уязвимость морских поставок военного оборудования на Украину.

«Вероятно, в ближайшие месяцы они сократятся, если оправдаются прогнозы о том, что Россия намерена уделять Одессе больше внимания», — заявили авторы материала.

Журналисты выяснили, что попавшее под удар «Искандеров» судно вышло из румынского порта Констанца. Там же находится крупнейшая в Европе авиабаза НАТО «Михаил Когэлничану», откуда западные истребители вылетали для мониторинга ситуации в Черном море.

Что произошло в зоне СВО

Что произошло в Сумской области

Российские военные после освобождения Курской области пересекли границу и начали продвигаться вглубь Сумской области. На этой неделе подразделения группировки войск «Север» освободили село Локня и поселок Марьино.

По данным Telegram-канала «Рыбарь», российские войска уже вступили в бой на северной границе села Юнаковка. Этот населенный пункт ВСУ использовали, как главный центр для вторжения в Курскую область.

Фото: РИА «Новости»

Заход российских войск в село подтвердил полковник Луганской Народной Республики в отставке и военный эксперт Андрей Марочко. Он подчеркнул, что наступление российских военных позволило отодвинуть линию соприкосновения от Курской области сразу на 10 километров. Но так как украинские боевики продолжили обстрелы и воздушные атаки приграничных районов российского региона, то этого явно недостаточно.

Что произошло в Донецкой Народной Республике

На этой неделе российские войска освободили сразу шесть населенных пунктов в ДНР. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин. Первым освободили село Богатырь, вслед за ним пришла очередь Отрадного. Также группировки российских войск взяли под контроль Александрополь, Новоеленовку, Новую Полтавку и Ступочки. В воскресенье стало известно об освобождении села Романовка.

Фото: РИА «Новости»

Освобождавший последнее село командир штурмовой роты 68-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск с позывным Ваня заявил, что на взятие Романовки понадобилось всего два дня.

«Использовали окно возможности, и подготовленные штурмовые подразделения бросились вперед. Фактически за два-три дня противник оставил территорию», — уточнил он.

Что произошло в Днепропетровской области

К границам Днепропетровской области приблизились бойцы 90-й танковой дивизии после освобождения Котляровки. По данным военкоров, на этом же участке под контроль российских бойцов перешел населенный пункт Богдановка.

Следующим шагом должно стать село Троицкое. Заход российских войск в Днепропетровскую область подтвердил Пушилин, который подчеркнул, что напуганные командиры ВСУ перебросили туда дополнительные силы. Но пока российские военные держат ситуацию под своим контролем.