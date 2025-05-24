Марочко: бойцы ВС РФ отодвинули фронт более чем на 10 км от Курской области

Российские военные на некоторых участках фронта продвинулись более чем на 10 километров вглубь Сумской области. Об этом сообщил ТАСС подполковник ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.

Так он оценил успехи российской армии на территории Сумской области за минувшую неделю.

«Я бы назвал их очень существенными, поскольку на многих участках линия боевого соприкосновения отодвинута от Курщины на расстояние более чем 10 километров», — сказал он.

До этого Марочко сообщал, что в село Липцы в Харьковской области прибыли более 300 украинских боевиков, порядка 20 единиц автомобильной техники и свыше 30 единиц бронетехники. По его данным, в населенном пункте также разместили несколько отдельных взводов БПЛА и три батареи арторудий.

До этого Минобороны России сообщило об освобождении харьковского села Радьковка.