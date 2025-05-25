ВС России приступили к созданию зоны безопасности вдоль госграницы

Российские военные после освобождения Курской области приступили к выполнению боевой задачи по созданию зоны безопасности вдоль госграницы. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Север» Ярослав Якимкин в эфире телеканала «Россия».

Он отметил, что только за последнюю неделю ВС России освободили населенные пункты Марьино и Локня в Сумской области, а также заметно продвинулись вблизи города Волчанска в Харьковской области.

«Войска ежесуточно продолжают продвигаться вперед, оттесняя противника от государственной границы», — сказал Якимкин.

Глава пресс-центра группировки «Север» добавил, что создание буферной зоной позволит обеспечить безопасность мирного населения российского приграничья.

Ранее военный эксперт Игорь Никулин рассказал, что реализовать буферную зону возможно в довольно короткие сроки. Он не исключил, что задачу выполнят за месяц.