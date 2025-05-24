Российские военные вошли в Юнаковку

Подразделения ВС РФ вошли в населенный пункт Юнаковка Сумской области Украины. Об этом ТАСС сообщил подполковник ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.

«По моей информации, наши войска уже вошли в населенный пункт Юнаковка, который являлся своеобразным логистическим хабом для того, чтобы перебрасывать украинских боевиков на Курщину», — сказал он.

До этого военный эксперт сообщал, что российские военные расширили огневой контроль над трассой между Юнаковкой и Олешней. ВСУ использовали эту дорогу, чтобы снабжать украинские группировки на этом участке фронта.

Ранее Марочко рассказал, что бойцы ВС РФ отодвинули линию фронта от Курской области более чем на 10 километров. Российские подразделения успешно продвинулись вглубь Сумской области за минувшую неделю.

В конце прошлой недели Марочко сообщал, что украинские боевики пытались нащупать бреши в российской обороне. В районе Юнаковки тогда шли наиболее ожесточенные бои.