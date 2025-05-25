Российские войска освободили село Романовка в ДНР

Минобороны: село Романовка в ДНР перешло под контроль российских войск

Действующие в зоне проведения специальной военной операции российские военные освободили село Романовка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что в село зашли подразделения Южной группировки войск.

«Активными действиями подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Романовка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

В минувшую субботу, 24 мая, группировки российских войск освободили сразу три населенных пункта. В их число вошли село Ступочки и поселок Отрадное в Донецкой Народной Республике, а также село Локня в Сумской области.

В пресс-службе Минобороны уточнили, что населенные пункты перешли под контроль подразделений «Юг», «Восток» и Север».