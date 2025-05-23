Украинские боевики вернулись к террористическим методам массированных атак беспилотников, направленных против мирного населения. Основной целью этого стало желание сорвать возобновившиеся при поддержке США переговоры с Россией, направленные на урегулирование конфликта, подчеркнули в официальном заявлении Министерства иностранных дел .

В ведомстве напомнили, что с 20 по 23 мая число атаковавших российские регионы украинских дронов выросло до 788, из которых 12 прорвались через систему противовоздушной обороны. Это привело к ранению и гибели мирных жителей.

В минувший четверг, 22 мая, в результате прилета БПЛА в поселке Пантелеевка Донецкой Народной Республики ранения получили восемь мирных жителей. В Васильевском муниципальном округе Запорожской области погибла девушка 1990 года рождения и пострадали четверо детей.

В ночь на пятницу упавший дрон вызвал пожар в Ельце Липецкой области. В городе пострадали восемь человек. Также украинские боевики ударили ракетами HIMARS по Льгову в Курской области, где ранения получили мирные жители.

В МИД подчеркнули, что Россия даст адекватный ответ на террористические атаки украинских боевиков, но в качестве целей выберет военные объекты и предприятия по производству вооружений. При этом страна не откажется от дипломатического поиска путей мирного урегулирования.

В минувший четверг, 22 мая, президент России Владимир Путин на заседании правительства сообщил о создании буферной зоны вдоль границы с Украиной. Глава государства подчеркнул, что в ходе рабочей поездки в Курскую область местные жители пожаловались на постоянные обстрелы ВСУ.

Президент добавил, что российские военные уже приступили к созданию зоны безопасности вдоль границы, чтобы прекратить атаки на гражданские объекты.