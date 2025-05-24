Групповой удар нанесли расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» по военным целям в порту Одессы в минувшую пятницу, 23 мая. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что на борту пораженного судна перевозили около 100 контейнеров с безэкипажными катерами, беспилотниками и боеприпасами. Кроме того, под удар попал склад, где хранились различные виды вооружений.

«В результате огневого поражения целей произошла вторичная детонация выгруженных на причал боеприпасов и контейнеров, а также сильный пожар», — подчеркнули в пресс-службе.

В минувшую пятницу, 23 мая, Министерство иностранных дел России выпустило официальное заявление с предупреждением о подготовке ответа на массированные воздушные атаки российских регионов украинскими дронами с начала недели.

В ведомстве подчеркнули, что военные, в отличие от боевиков ВСУ, в качестве целей выберут исключительно военные объекты и заводы по производству вооружений.