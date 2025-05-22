«В результате решительных и активных действий подразделений группировки войск „Центр“ освобожден населенный пункт Новая Полтавка Донецкой Народной Республики», — заявили в ведомстве.

Также военнослужащие группировки нанесли огневое поражение формированиям штурмовой и трех механизированных бригад ВСУ, бригады Национальной гвардии и двух бригад территориальной обороны в районах Коптева, Ульяновки, Новосергеевки, Новоэкономического, Котляровки, Алексеевки, Димитрова, Петровского и Николаевки в ДНР.

Потери ВСУ составили до 400 человек живой силы, семь боевых бронированных машин, в том числе бронемашину MaxxPro и бронеавтомобиль HMMWV производства США, а также бронетранспортер Senator канадского производства. Уничтожены три артиллерийских орудия и два пикапа, отметили в Минобороны.

Ранее российские военные освободили Марьино в Сумской области и Новооленовку в ДНР.