Российские подразделения продолжают успешно наступать на территории ДНР. Бойцы перерезают ВСУ всю логистику. На этой неделе армия освободила шесть населенных пунктов, рассказал в своем Telegram-канале глава ДРН Денис Пушилин.

«Это Богатырь. Потом следом штурмовики наши действовали достаточно слаженно и самоотверженно — сразу за Богатырем освободили Отрадное. Также были освобождены населенные пункты Александрополь, Новоеленовка, Новая Полтавка и Ступочки», — уточнил он.

Кроме того, сегодня Минобороны объявило об освобождении населенного пункта Романовка на Константиновском направлении.

Пушилин добавил, что российские подразделения также успешно действуют в направлении Зари. Есть продвижение и улучшение позиций ВС РФ на Великоновоселковском и Константиновском направлениях, в Часовом Яре, а также на Краснолиманском направлении после освобождения населенного пункта Торское.

Российские военные «перерезают всю логистику» ВСУ, причем делают это достаточно успешно.

На Красноармейском направлении противник все еще сопротивляется, но бойцы ВС РФ продолжают продвигаться.

Командование ВСУ серьезно обеспокоила ситуация по выходу армии России на границу на ряде участков на территории Днепропетровской области. Противник уже перебросил туда дополнительные силы, но российские военные по-прежнему контролируют там обстановку.

Ранее Пушилин сообщал, что при обстреле ВСУ поселка Пантелеймоновка пострадали восемь человек. Противник ударил четырьмя ракетами HIMARS.