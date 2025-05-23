23 мая 2025 19:26 Сырскому выламывают руки: российская армия прорвалась в Днепропетровскую область. Это только начало 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

Спецоперация

Военные

Россия

Евросоюз

Украина

Армия

С большим трудом, но российская армия проламывает оборону противника на многих участках фронта. Так, подразделения 90-й танковой дивизии Вооруженных сил России вышли к границе Днепропетровской области. На данный момент еще никаких населенных пунктов на этом участке не освобождено. Но сам факт продвижения войск по территории региона достаточен, чтобы вынудить украинскую армию перебрасывать туда дополнительные резервы, которые жизненно необходимы в других очагах конфронтации. Наше военное командование выламывает главкому ВСУ Александру Сырскому руки.

Пути назад нет К границам Днепропетровской области российские войска вышли на Новопавловском направлении. Последний месяц было много разговоров о продвижении на этом участке. Однако установить масштабы таких успехов вдоль линии соприкосновения не представлялось возможным. Тем не менее после освобождения Котляровки российские войска получили шанс продвинуться как в сторону Новопавловки, так и на смежных направлениях. Например, к северу и югу, где ряд населенных пунктов остается под контролем ВСУ. И эту возможность реализовали бойцы 90-й дивизии. Именно ее части и освобождали Котляровку. Пока кадры объективного контроля не позволяют установить точное место, но сам факт достижения границ неоспорим. Помимо сугубо военного смысла, заход на территорию Днепропетровской области несет за собой и важные политические моменты. Особенно в контексте вялотекущих переговоров.

Фото: РИА «Новости»

Россия продолжает наступать и забирать территории. Медленно, но верно. Фактически очевидно, что Киев не способен договариваться. Зачем оказывать давление на украинскую сторону, если можно просто забрать все и уничтожить этот преступный режим? В разговоре с 360.ru этим справедливым вопросом задается участник СВО публицист Танай Чолханов. «Если делаешь, то не бойся. Пока мы не атаковали многие объекты, они искажали информацию с мест, разворовывали средства на укрепление обороны. Теперь же, когда никаких договоренностей больше нет, когда США умывают руки, а Европа настроена на прямой акт агрессии, ничто не мешает полной милитаризации общества», — добавил участник СВО. По его словам, это не перестановка страны на военные рельсы, а полная смена парадигмы. Каждый теперь должен, по сути, стать солдатом и служить России. Налеты дронов на наши города усиливаются. Но, возможно, почувствовав прямую угрозу, люди начнут что-то понимать. Поэтому прорванная граница Днепропетровской области — начало. Продолжение «Стамбула-2» Выход российской армии к границам Днепропетровской области — это то, о чем говорилось ранее: продолжение Стамбульских переговоров, где Киев решил показать, что у него есть выбор. Теперь слова «в следующий раз требуемых областей будет больше», слухи о которых ходили после встречи в Турции, обретают реальный фундамент.

Фото: РИА «Новости»

Одновременно это обращение к ЕС: «Мы знаем, для чего вам 30-дневное перемирие. И ваши интересы идут вразрез с нашими, поэтому извините, но вас никто не спросит». Такое мнение в разговоре с 360.ru высказал аналитик и руководитель благотворительного фонда «Соотечественник» Александр Босых. — Что будет делать ЕС? По Украине-то понятно, в дурдоме без перемен: очередные истерики, мировое турне Зеленского с протянутой рукой и требование новых санкций по отношению к России. — А по ЕС пришли интересные новости от СВР России — главу евродипломатии Каю Каллас отстранили от подготовки документов стратегического планирования в сфере обороны Евросоюза. Поскольку русофобская позиция данной барышни известна давно, будут изменения. Правда далеко не факт, что они станут положительными для нас: в Европе политиков, положительно относящихся к России, можно пересчитать по пальцам. Однако времени у ЕС немного — украинская оборона трещит по швам. Каллас — одна из тех, кто довольно давно говорил о возможности отправки войск ЕС на Украину.

Фото: European Union/XinHua / www.globallookpress.com

— Связано ли ее отстранение с этим? — Возможно. Руководство ЕС вполне могло счесть, что Россию «передавили». Жесткими и необдуманными требованиями и угрозами на грани оскорблений вынудили к активным действиям. В целом Брюсселю давно пора понять, что тактика давления на Москву не работает. Точнее, работает, но наоборот: экономика ЕС оказалась зависимой от Москвы больше, чем об этом говорили наши либералы. Да и настроения в народе, который вынужден терпеть лишения, видя, как миллиарды уходят в черную дыру под названием Украина, тоже далеки от идеала. Так что вслед за Каей Каллас могут быть и другие кадровые перестановки. Ибо сохранить желаемый для ЕС контроль над Черноморским побережьем Украины становится все труднее. — В то же время Дональд Трамп получил хороший рычаг давления на Зеленского после фото русского флага на границе Днепропетровской области? — Безусловно. Нелегитимному президенту Украины становится все труднее оправдывать попрошайничество по всему миру своими обещаниями победы над Россией. Зеленский трубит об этом давно, но территории и людей киевская власть все же теряет. Да и тестирование западного оружия, полигоном для которого давно стали Украина и ее население, становится все больше похоже на рекламу русского. Вспомнить тот же позор расхваливаемых «Патриотов» в борьбе против «Кинжалов». Молчу про «Орешник». Конечно, ВПК на Западе сделал выводы и начал новую гонку вооружений. Это тоже надо понимать и делать свои выводы.

Фото: РИА «Новости»

Но прямо сейчас заявлять о преимуществе западных армий на поле боя, о чем еще лет десять назад трубили российские либералы, никто не будет. Более того, вовсю идет кампания по запугиванию населения мнимой угрозой нападения России. Тут бы пригодились картинки еще конца XIX — начала XX века, когда население Европы пугали русским медведем. — К слову, так же поступал и Гитлер. — Именно. Сначала обещал победу, потом под страхом русского нашествия призывал сопротивляться до последнего. Так что методички по угрозе со стороны России на Западе не менялись.

Россияне сделали всего одно фото со своим флагом, которое приведет к очень сильным переменам на Западе, поскольку, наконец-то, чего ожидали очень многие в России, вслед за словами тут же последовало подтверждение: «Мы ведь и вправду можем». Александр Босых

И теперь к требованиям и интересам России Западу придется относиться гораздо внимательнее. Враг еще не разбит И все же нельзя расслабляться, враг еще не разбит. Боевая обстановка сейчас напряженная на всех участках фронта. Постоянно идет обучение украинских военнослужащих в западных учебных центрах, формируются новые бригады, оснащаются современной боевой техникой западного образца, поступает натовское вооружение, которое обучается применять личный состав. Помимо этого, пытаются применять тактику НАТО, использовать их приемы. Поэтому никакого шапкозакидательства быть не должно.

Фото: Alexander Welscher/dpa / www.globallookpress.com

Речь в первую очередь идет про концепцию «Страйкер», под которую американцы произвели колесные бронетранспортеры Stryker. Это тактика молниеносного прорыва по шоссе и углубления в тыл противника для последующей дезорганизации. Применение такой модели стало ярко заметно в Курской области. Она работает. Об этом 360.ru рассказал офицер управления добровольческой бригады «Барс-Курск» член президиума организации «Офицеры России» полковник запаса Левон Арзанов. «Схожее пытались провернуть в Белгородской области, и сейчас свежие бригады противника прибывают на линию фронта. Попытки прорыва будут продолжаться по всей нашей линии соприкосновения. Поэтому ни о каком обрушении фронта сейчас не может идти речи. Все мы знаем, что, по классическим учебникам, по которым нас учили в военных учебных заведениях, перевес наступающей стороны должен быть как минимум трехкратным. В идеале —десятикратным», — добавил доброволец. По его словам, сегодня у России такого перевеса на линии боевого соприкосновения нет. Поэтому вся надежда, как и прежде, только на мастерство русского солдата, который за три года ожесточенного военного противостояния приобрел необходимые навыки и действительно обладает большим боевым опытом. За счет этого мы сегодня и идем вперед.