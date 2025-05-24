ВС России ударили по заводу «Антонов» в Киеве

«РВ»: под удар российских войск попал завод «Антонов» в Киеве

Российские бойцы ударили по серийному заводу «Антонов» в Киеве. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» .

Завод, на котором противник производит беспилотники, являлся одной из ключевых целей массированного удара ВС России по военным объектам в украинской столице.

Серьезность атаки подтвердили данные NASA, свидетельствующие о масштабном пожаре, начавшемся на территории предприятия. Минобороны пока официально не комментировало удар.

По информации военкоров, прилеты также произошли в Оболонском, Голосеевском, Святошинском, Соломенском, Шевченковском и Днепровском районах Киева.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие продвинулись более чем на 10 километров вглубь Сумской области. Военный эксперт Андрей Марочко назвал эти успехи армии России существенными.